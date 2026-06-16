Rivalidad en Times Square: Argentina vs Argelia a Puños

La previa del partido quedó marcada por incidentes entre simpatizantes de ambos países en Nueva York, la policía tuvo que intervenir.



La expectativa por el debut de la selección de Argentina en el Mundial 2026 tuvo un episodio de violencia en Estados Unidos.

Aficionados argentinos y argelinos protagonizaron una pelea en Times Square, uno de los lugares más concurridos de Nueva York, a pocas horas del partido entre ambos equipos.

Los incidentes ocurrieron durante la noche del lunes y obligaron a la intervención de la Policía local. Las fuerzas de seguridad actuaron para separar a los grupos involucrados y evitar que la situación escalara.

El incidente marcó el 15 de junio como una fecha que quedará grabada en la memoria de fanáticos y autoridades.

Lo que comenzó como un típico banderazo argentino pronto se transformó en una escena caótica, uniendo a fanáticos africanos y europeos que ya se encontraban celebrando en la zona.

Los cánticos y bailes sudamericanos atrajeron la atención, pero rápidamente la atmósfera festiva viró hacia la tensión. Gestos provocativos e insultos encendieron los ánimos, abriendo paso a una serie de enfrentamientos físicos en plena calle.

Las imágenes capturadas y difundidas en redes sociales muestran a decenas de personas lanzando objetos contundentes, intercambiando golpes de puño y patadas. El pánico se extendió entre turistas y familias que, ajenos a la confrontación, buscaron refugio en los comercios cercanos para protegerse.

La magnitud del enfrentamiento conmocionó a la ciudad y generó una ola de reacciones en medios internacionales que catalogaron el evento como "la primera imagen fea" del certamen, empañando el ambiente deportivo previo al arranque de la Copa Mundial.

Escalada de preocupación en la organización y seguridad

El suceso tomó un cariz más delicado al ocurrir en el céntrico Times Square, uno de los lugares turísticos más visitados de Nueva York. La preocupación creció a medida que se acercaba el esperado partido entre Argentina y Argelia, programado en Arrowhead Stadium, Kansas City.

Las autoridades neoyorquinas y de la organización mundialista reaccionaron de inmediato. Analizan medidas adicionales de seguridad en torno a los estadios y zonas de alta concurrencia para evitar cualquier réplica de lo ocurrido.

El violento episodio se da justo antes del debut de ambas selecciones. Argentina y Argelia tienen agendado su primer partido mundialista en el Grupo J, encendiendo las alarmas no solo en Nueva York sino también en ciudades sede como Kansas City.

La magnitud del altercado llevó a aumentar la vigilancia, con patrullaje reforzado y controles en el perímetro de los recintos deportivos. Los organizadores buscan garantizar la seguridad de los aficionados y del evento en general, atentos a que la convivencia entre hinchadas siga siendo pacífica.

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