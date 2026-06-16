 Rivalidad en Times Square: Argentina vs Argelia a Puños
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16 junio / 13:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Qatar QAT
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Scotland SCO
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
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Turkey TUR
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USA USA
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Australia AUS
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Paraguay PAR
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Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
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Sweden SWE
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25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
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Colombia COL
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Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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Portugal POR
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England ENG
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Croatia CRO
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Panama PAN
England ENG
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

VIDEO: Aficionados de Argentina y Argelia se agarran a golpes en pleno Times Square

por Luisa Maria Godinez
Argentina Argelia, Instagram
Argentina Argelia / FOTO: Instagram

La previa del partido quedó marcada por incidentes entre simpatizantes de ambos países en Nueva York, la policía tuvo que intervenir.

La expectativa por el debut de la selección de Argentina en el Mundial 2026 tuvo un episodio de violencia en Estados Unidos.

Aficionados argentinos y argelinos protagonizaron una pelea en Times Square, uno de los lugares más concurridos de Nueva York, a pocas horas del partido entre ambos equipos.

Los incidentes ocurrieron durante la noche del lunes y obligaron a la intervención de la Policía local. Las fuerzas de seguridad actuaron para separar a los grupos involucrados y evitar que la situación escalara.

El incidente marcó el 15 de junio como una fecha que quedará grabada en la memoria de fanáticos y autoridades. 

Lo que comenzó como un típico banderazo argentino pronto se transformó en una escena caótica, uniendo a fanáticos africanos y europeos que ya se encontraban celebrando en la zona.

Los cánticos y bailes sudamericanos atrajeron la atención, pero rápidamente la atmósfera festiva viró hacia la tensión. Gestos provocativos e insultos encendieron los ánimos, abriendo paso a una serie de enfrentamientos físicos en plena calle.

Las imágenes capturadas y difundidas en redes sociales muestran a decenas de personas lanzando objetos contundentes, intercambiando golpes de puño y patadas. El pánico se extendió entre turistas y familias que, ajenos a la confrontación, buscaron refugio en los comercios cercanos para protegerse.

La magnitud del enfrentamiento conmocionó a la ciudad y generó una ola de reacciones en medios internacionales que catalogaron el evento como "la primera imagen fea" del certamen, empañando el ambiente deportivo previo al arranque de la Copa Mundial.

Escalada de preocupación en la organización y seguridad

El suceso tomó un cariz más delicado al ocurrir en el céntrico Times Square, uno de los lugares turísticos más visitados de Nueva York. La preocupación creció a medida que se acercaba el esperado partido entre Argentina y Argelia, programado en Arrowhead Stadium, Kansas City.

Las autoridades neoyorquinas y de la organización mundialista reaccionaron de inmediato. Analizan medidas adicionales de seguridad en torno a los estadios y zonas de alta concurrencia para evitar cualquier réplica de lo ocurrido.

El violento episodio se da justo antes del debut de ambas selecciones. Argentina y Argelia tienen agendado su primer partido mundialista en el Grupo J, encendiendo las alarmas no solo en Nueva York sino también en ciudades sede como Kansas City.

La magnitud del altercado llevó a aumentar la vigilancia, con patrullaje reforzado y controles en el perímetro de los recintos deportivos. Los organizadores buscan garantizar la seguridad de los aficionados y del evento en general, atentos a que la convivencia entre hinchadas siga siendo pacífica.

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