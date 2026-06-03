Jennifer López deslumbra en NY con escote en 'Office Romance'

Jennifer López volvió a captar todas las miradas durante la premier de su más reciente película, "Office Romance", celebrada en Nueva York.
La artista deslumbró con un impresionante vestido de alta costura, reafirmando su estatus como ícono de estilo y elegancia en la industria del entretenimiento.
Jennifer López sorprendió a los asistentes con un vestido de la firma Miss Sohee, procedente de Corea. El diseño, en tono piel y de silueta sugerente, presentaba un profundo escote y delicadas flores bordadas que añadían un aire romántico al conjunto.
La prenda incluía una cola adornada con pedrería, acentuando el dramatismo de la propuesta.
Pero no solo el frente del vestido llamó la atención. Por la espalda, el detalle en corsé se dejó ver gracias a un peinado recogido: una trenza de volumen, textura y acabado desenfadado que promete convertirse en tendencia para bodas y eventos especiales este año.
Rumores y declaraciones en la promoción
En la promoción de "Office Romance", Jennifer López compartió protagonismo con Brett Goldstein.
La complicidad entre ambos generó especulaciones sobre un posible romance, avivadas por su actitud cercana durante los eventos promocionales. No obstante, la artista se encargó de desmentir los rumores en recientes declaraciones:
"No hay ocasión en la que me vean con alguien o trabajando con alguien sin que intenten relacionarme con esa persona", afirmó con claridad. Durante la premiere, ambos posaron juntos ante las cámaras, mostrando buena sintonía profesional.
Con 56 años, Jennifer López sigue demostrando su vigencia en el mundo del espectáculo, alternando con éxito la música y la actuación.
"Office Romance", una comedia romántica que debuta el 5 de junio en Netflix, marca su regreso a la pantalla grande y consolida su faceta como referente del entretenimiento internacional.