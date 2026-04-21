Vaticano honra a Papa Francisco con documental de Scorsese

El Vaticano rindió homenaje al papa Francisco con la proyección privada de "Aldeas, The Final Dream of Pope Francis", documental producido por Martin Scorsese, al cumplirse exactamente un año de la muerte del pontífice, ocurrida el 21 de abril de 2025.
La presentación tuvo lugar cerca de donde el papa Francisco vivió y falleció en Roma, y el anuncio fue realizado por la Santa Sede, que difundió las primeras imágenes del largometraje.
La cinta, inspirada y promovida por Scholas Occurrentes, un movimiento educativo global fundado por el papa Francisco, muestra el impacto de sus talleres cinematográficos en comunidades de Italia, Indonesia y Gambia.
El documental ofrece el último testimonio profundo del pontífice argentino, registrado en cámara antes de su muerte, así como diálogos entre Francisco y Martin Scorsese, captados detrás de escena.
Según la sinopsis, la película explora la convergencia entre arte, espiritualidad y humanidad a través de ambas figuras, subrayando el potencial del cine como herramienta de transformación cultural y no solo como fuente de entretenimiento.
En palabras del papa Francisco recogidas en los materiales promocionales, el proyecto de Aldeas es "extraordinariamente poético y profundamente transformador, porque llega a la raíz misma de la vida humana".
La visión de Martin Scorsese y el foco comunitario
"Esta película es un homenaje al Santo Padre", dijo Scorsese en un comunicado oficial. "Honra su memoria al encarnar el espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana. En este momento de la historia, creo que eso no es solo un sueño, sino una necesidad".
En una entrevista durante el festival de cine de Taormina, Scorsese explicó el significado personal que tuvo regresar a la aldea siciliana de su abuelo para colaborar con adolescentes locales en la creación de una película, mencionando que combinar esa raíz siciliana con sus experiencias religiosas avivó su búsqueda de identidad.
El estreno se produjo en un contexto de tensión internacional marcado por el enfrentamiento entre el actual papa, León XIV, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto en curso entre Israel, Estados Unidos e Irán.
Tras calificar como "verdaderamente inaceptable" la amenaza de Trump de que "toda una civilización morirá", el presidente respondió por su parte en Truth Social, acusando al primer papa estadounidense de ser "DÉBIL contra el crimen y terrible para la política exterior".
El vicepresidente JD Vance, convertido al catolicismo, también opinó sobre el contexto, recomendando al papa tener cautela al referirse a cuestiones teológicas. León XIV, de gira por África, reaccionó reafirmando su compromiso con el mensaje evangélico de paz y desestimó una confrontación directa con Trump.