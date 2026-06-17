 El mundo está a los pies de Messi tras triplete mundialista
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03 England England Croatia Croatia 02
77:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
76
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El mundo está a los pies de Messi tras triplete mundialista

por Oscar Coronado
Festejo de Lionel Messi en Mundial 2026
Festejo de Lionel Messi en Mundial 2026 / FOTO: EFE

Personalidades como Thierry Henry, Wayne Rooney, Ronaldo y Arsène Wenger se han referido a la actuación de Lionel.

El mundo está a los pies de Lionel Messi y no es para menos: veinte años después de su primer tanto mundialista, el argentino anotó un triplete que lo convirtió en el goleador histórico de las fases finales de la Copa del Mundo.

Aquel gol de Alemania 2006, sumado a los cuatro en Brasil 2014, al que marcó en Rusia 2018, a los siete en Catar 2022 y a los tres que le convirtió a Argelia en Kansas City llevaron la cifra de anotaciones a 16.

De esa forma alcanzó al alemán Miroslav Klose, quien hasta el momento lideraba la clasificación en solitario.

"Ya no sé qué más se puede decir sobre Lionel Messi. Cada vez que crees que ha alcanzado la cima de la montaña, de alguna manera encuentra otra cumbre que nadie más ha alcanzado antes", dijo su excompañero Thierry Henry.

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Goleadores históricos de los Mundiales - EU Digital

Thierry Henry añadió: "A una edad en la que la mayoría de los jugadores están retirados, entrenando o sentados en estudios de televisión, Messi sigue rompiendo récords en el escenario más grandes del fútbol".

El argentino y Henry jugaron juntos en Barcelona y conquistaron la Liga de Campeones de la UEFA en el año 2009.


Scaloni: “Messi será el mejor de la historia por siempre”

Lionel Messi también se refirió al triunfo y dijo: “Estoy feliz, el vestuario está unido y fuerte”.

Otras reacciones de reconocidos personajes

"Lo ha logrado casi todo en el futbol y, sin embargo, marcar para Argentina en ese escenario aún le arranca lágrimas. Eso es porque significa algo. No se trata de estadísticas, se trata de pasión, orgullo y representar a tu país. Cuando un jugador como Messi llora tras un gol, te das cuenta de que aún ama el juego tanto como un niño", aseguró Wayne Rooney.

Por su parte, el brasileño Ronaldo no dudó a la hora de hablar del argentino: "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos".

En tanto, Arsène Wenger apuntó que lo que se vio este martes va más allá de otro récord logrado por el capitán de la Albiceleste. "Es la continuación de una carrera que ha redefinido consistentemente los estándares de excelencia en el fútbol", enfatizó el exentrenador de Arsenal.

El astro argentino también fue elogiado por sus compañeros y por el seleccionador Lionel Scaloni. "Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar", dijo el director técnico de Argentina.

Messi brilló -una vez más- y el mundo se rindió a los pies del ahora goleador histórico de los Mundiales.

Gerard Piqué sobre Messi: “Sigue siendo el mejor”

El exdefensor español y campeón del mundo en 2010 elogió a su antiguo compañero en el Barcelona y aseguró que Lionel Messi mantiene intacta su condición de mejor futbolista del planeta.

*Información EFE.

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