Gerard Piqué sobre Messi: “Sigue siendo el mejor”

 Piqué: Messi sigue siendo el mejor, según su admiración
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17 junio / 11:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
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Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Gerard Piqué sobre Messi: “Sigue siendo el mejor”

por Amilcar Avila
Messi marcó tres goles en el juego contra Argelia, Selección de Argentina
Messi marcó tres goles en el juego contra Argelia / FOTO: Selección de Argentina

El exdefensor español y campeón del mundo en 2010 elogió a su antiguo compañero en el Barcelona y aseguró que Lionel Messi mantiene intacta su condición de mejor futbolista del planeta.

El exjugador del Barcelona Gerard Piqué, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, consideró este miércoles que su excompañero en el conjunto azulgrana Lionel Messi "sigue siendo el mejor".

En el marco de un evento promocional en Madrid, el exinternacional español y actualmente empresario hizo alusión al triplete anotado este martes por Messi en el Argentina-Argelia que marcó el debut de la Albiceleste en el actual Mundial, en el que defiende la corona conquistada en Catar 2022.

En palabras de Piqué, Messi, actual delantero del Inter de Miami, "sigue siendo el mejor" y la selección que lidera desde el banquillo Lionel Scaloni es una de las "favoritas".

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Piqué junto con Messi.jpg -

El exazulgrana también se refirió al combinado español, del que comentó que, tras el empate del lunes ante Cabo Verde (0-0), la selección nacional tiene "más opciones" de poder ganar el título.

"España, con el hecho de contar con Lamine Yamal y Pedri, por mucho que sea un empate, las aspiraciones siguen siendo las mismas", dijo el exazulgrana.

Mourinho va a dar "mucho espectáculo"

En cuanto a los fichajes recientes anunciados por el Real Madrid, Piqué aseguró que el nuevo entrenador merengue, Jose Mourinho, va a dar "mucho espectáculo".

"Al Madrid le deseaba que le fuera mejor esta temporada, quería que se quedara Álvaro Arbeloa, daba mucho juego como el momento vitrinas", confesó.

Al hilo de las llegadas al equipo madridista, el más comentado fue el del catalán Marc Cucurella. Piqué aseguró que no le "molestó", a pesar de haber sido criado en La Masía (escuela de formación del Barcelona), y le recordó al fichaje de Luis Figo por el conjunto blanco en 2000, al tiempo que deseó que no "ganaran" ningún título la próxima temporada.

La llegada del internacional del Chelsea se conoció el mismo día que España debutó en el Mundial, algo que para él fue "indiferente", pero que, en su opinión, puede "perjudicar" al rendimiento del jugador.

"Puede que esté un poco distraído y el Mundial es una competición que sólo pasa cada cuatro años. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer", aseguró el exjugador. Con información de EFE

Etiquetas
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