VIDEO. Captan a Scaloni llorando cuando Messi salió de la cancha

El Director Técnico de la Selección de Argentina se quebró al abrazar al capitán tras su triplete ante Argelia.

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 no solo trajo un contundente triunfo por 3-0 ante Argelia, sino también una de las postales más íntimas y conmovedoras de los últimos tiempos Al momento de ser reemplazado tras convertir un hat-trick magistral, Lionel Messi caminó hacia el banco de suplentes y se fundió en un abrazo eterno con Lionel Scaloni.

Fue allí donde las cámaras de la transmisión oficial captaron al entrenador al borde de las lágrimas, dedicándole una declaración tan simple como profunda: "Te quiero mucho".

Scaloni eligió expresar su apoyo y admiración hacia Messi con una frase breve pero repleta de significado, generando una ola de comentarios en redes sociales.

Mientras el equipo celebraba la goleada, las cámaras captaron el instante exacto en el que el director técnico se acercó para compartir unas palabras con el astro argentino, reforzando la unidad del grupo y el reconocimiento hacia el papel preponderante del capitán.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró contento y tranquilo luego del triunfo por 3-0 ante Argelia y aseguró que con el desempeño de este martes, Lionel Messi ratificó que "será el mejor de la historia por siempre".

"Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar", dijo el técnico de la "albiceleste" en declaraciones al final del partido.

Elogios al capitán

Una vez consumada la victoria, el director técnico no esquivó las preguntas sobre ese cruce y detalló en conferencia de prensa la trastienda de su reacción con el astro rosarino.

"No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante", confesó con total honestidad.

El entrenador reconoció que el estreno mundialista cargaba con una tensión especial debido al recuerdo del debut fallido en Qatar 2022.

"Siempre el primer partido es complicado. Habíamos tenido un traspié en el Mundial pasado y necesitábamos tener hoy un buen debut", analizó Scaloni, quien además admitió que al equipo le faltó fluidez y tenencia en la primera mitad, pero que "el resultado final fue por la genialidad de Leo y porque el equipo supo sufrir".

Más allá de los elogios individuales para el 10, de quien aseguró que "hasta que él quiera será el mejor", el estratega volvió a poner el eje de la victoria en el factor humano que sostiene a este plantel.

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