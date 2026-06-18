Brasil en vilo por estado de salud de Carlos Alberto Parreira

 Brasil en vilo por la salud de Carlos Alberto Parreira
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Mexico MEX
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Switzerland SWI
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
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Brazil BRA
USA USA
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Finalizado
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Paraguay PAR
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Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
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Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Finalizado
Netherlands NET
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Sweden SWE
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
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Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
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France FRA
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Iraq IRA
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22/06 18:00 HS
Senegal SEN
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France FRA
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Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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D.R. Congo DCR
Finalizado
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Finalizado
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Finalizado
England ENG
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Brasil en vilo por estado de salud de Carlos Alberto Parreira

por Oscar Coronado
Carlos Alberto Parreira está internado en Brasil
Carlos Alberto Parreira está internado en Brasil / FOTO: FIFA

Mientras que la “Canarinha” busca su sexto título mundial en Estados Unidos, en Brasil hay preocupación por el estado de salud de Carlos Alberto Parreira.

El exfutbolista y extécnico Carlos Alberto Parreira, campeón mundial como seleccionador de Brasil en 1994, está internado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Río de Janeiro y respirando con la ayuda de aparatos tras haber sido ingresado por una inflamación pulmonar.

Pese a estar entubado, su estado de salud es "estable", según el boletín médico divulgado por el hospital Samaritano Barra.

La nota aclaró que aún no hay previsión de cuánto tiempo permanecerá en la unidad de cuidados intensivos el exseleccionador de Brasil, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Sudáfrica.

La hospitalización de Parreira, de 83 años, trascendió el miércoles, pero el centro médico tan solo informó que el extécnico se encontraba ingresado sin dar ningún detalle del motivo ni de su estado de salud para atender el interés de "privacidad y confidencialidad" de su familia.

Su situación no es de las mejores

Los primeros detalles de su estado de salud los ofreció públicamente el excentrocampista Zinho, que fue pupilo de Parreira en la selección que se consagró campeona mundial en Estados Unidos en 1994, y que dijo haber conversado con familiares de su "amigo", al que considera como un "padre".

"Su situación no es de las mejores. Conversé con su hija y me dijo que tuvo complicaciones en parte del pulmón y que está conectado a un respirador. Está estable, pero entubado", afirmó Zinho en declaraciones a la prensa en Nueva Jersey, donde cubre el Mundial 2026 como comentarista de un canal de televisión.

Parreira fue diagnosticado en 2023 con un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el sistema linfático, y pese a que sus médicos dijeron haber eliminado la enfermedad en 2025, actualmente se somete a un nuevo tratamiento oncológico por la reaparición de la misma.

Además de haber ganado el título mundial en 1994, Parreira también obtuvo el de la Copa América de 2004 y el de la Copa de las Confederaciones en 2005 como seleccionador brasileño.

Muere leyenda de Brasil que conquistó la Copa del Mundo

La noticia se conoció horas antes del debut de Brasil ante Marruecos en el Mundial.

*Información EFE.

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Saludfutbolista brasileñocuidados intensivosDestacadaslinfoma de HodgkinCarlos Alberto Parreirainflamación pulmonar

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