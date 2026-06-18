Brasil en vilo por estado de salud de Carlos Alberto Parreira

Mientras que la “Canarinha” busca su sexto título mundial en Estados Unidos, en Brasil hay preocupación por el estado de salud de Carlos Alberto Parreira.

El exfutbolista y extécnico Carlos Alberto Parreira, campeón mundial como seleccionador de Brasil en 1994, está internado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Río de Janeiro y respirando con la ayuda de aparatos tras haber sido ingresado por una inflamación pulmonar.

Pese a estar entubado, su estado de salud es "estable", según el boletín médico divulgado por el hospital Samaritano Barra.

La nota aclaró que aún no hay previsión de cuánto tiempo permanecerá en la unidad de cuidados intensivos el exseleccionador de Brasil, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Sudáfrica.

La hospitalización de Parreira, de 83 años, trascendió el miércoles, pero el centro médico tan solo informó que el extécnico se encontraba ingresado sin dar ningún detalle del motivo ni de su estado de salud para atender el interés de "privacidad y confidencialidad" de su familia.

Su situación no es de las mejores

Los primeros detalles de su estado de salud los ofreció públicamente el excentrocampista Zinho, que fue pupilo de Parreira en la selección que se consagró campeona mundial en Estados Unidos en 1994, y que dijo haber conversado con familiares de su "amigo", al que considera como un "padre".

"Su situación no es de las mejores. Conversé con su hija y me dijo que tuvo complicaciones en parte del pulmón y que está conectado a un respirador. Está estable, pero entubado", afirmó Zinho en declaraciones a la prensa en Nueva Jersey, donde cubre el Mundial 2026 como comentarista de un canal de televisión.

Parreira fue diagnosticado en 2023 con un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el sistema linfático, y pese a que sus médicos dijeron haber eliminado la enfermedad en 2025, actualmente se somete a un nuevo tratamiento oncológico por la reaparición de la misma.

Además de haber ganado el título mundial en 1994, Parreira también obtuvo el de la Copa América de 2004 y el de la Copa de las Confederaciones en 2005 como seleccionador brasileño.

Muere leyenda de Brasil que conquistó la Copa del Mundo La noticia se conoció horas antes del debut de Brasil ante Marruecos en el Mundial.

*Información EFE.

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