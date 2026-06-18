Conoce el dato histórico tras el debut de Bellingham en el Mundial 2026

El inglés Jude Bellingham jugó contra Croacia con 22 años y 353 días, lo que lo hace entrar en los libros de la historia.
Jude Bellingham, titular y autor del tercer gol de Inglaterra frente a Croacia, se ha convertido en el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos, batiendo el récord que cuatro días antes estableció el alemán Jamal Musiala.
Bellingham jugó contra Croacia con 22 años y 353 días y Musiala se enfrentó a Curazao con 23 años y 108 días. El inglés que debutó con el conjunto de los Tres Leones, en noviembre de 2020 -en un amistoso contra Irlanda del Norte- ya ha disputado la Eurocopa de 2020, Catar 2022, Eurocopa 2024 y el Mundial 2026).
La relación de los jugadores europeos más jóvenes que han disputado cuatro grandes torneos es la siguiente:
- Jude Bellingham (ENG) 22 años y 353 días
- Jamal Musiala (GER) 23 años y 108 días
- Pedri (ESP) 23 años y 202 días
- Jeremy Doku (BEL) 24 años y 19 días
- Michael Owen (ENG) 24 años y 182 días
Jude Bellingham abre el debate
Le ha bastado un partido a Jude Bellingham para zanjar el debate sobre su titularidad. Su actuación frente a Croacia, con gol y un apabullante despliegue físico de área a área, ha acabado con las dudas sobre el jugador del Real Madrid, convertido junto a Harry Kane en el gran triunfador de la selección inglesa en la primera jornada.
Llegó Bellingham a Estados Unidos entre brumas, con una parte de la afición en contra y dudas en el técnico, Thomas Tuchel, sobre si le debía dar la titularidad a él o a Morgan Rogers, sobresaliente en la fase de clasificación y una de las grandes apariciones de la Premier con el Aston Villa.
No lo ha tenido fácil Bellingham con Tuchel, que pese a admirar su talento no sintonizaba con su carácter explosivo. El técnico alemán desveló que el centrocampista 'intimidaba' a sus propios compañeros.
"Aporta una intensidad que agradecemos y que necesitamos si queremos lograr grandes cosas. Esa intensidad debe canalizarse hacia el rival, hacia nuestro objetivo, y no para intimidar a los compañeros ni para ser demasiado agresivo con ellos o con los árbitros", señaló.
*Información EFE.