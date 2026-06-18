Conoce el dato histórico tras el debut de Bellingham en el Mundial 2026

El inglés Jude Bellingham jugó contra Croacia con 22 años y 353 días, lo que lo hace entrar en los libros de la historia.

Jude Bellingham, titular y autor del tercer gol de Inglaterra frente a Croacia, se ha convertido en el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos, batiendo el récord que cuatro días antes estableció el alemán Jamal Musiala.

Bellingham jugó contra Croacia con 22 años y 353 días y Musiala se enfrentó a Curazao con 23 años y 108 días. El inglés que debutó con el conjunto de los Tres Leones, en noviembre de 2020 -en un amistoso contra Irlanda del Norte- ya ha disputado la Eurocopa de 2020, Catar 2022, Eurocopa 2024 y el Mundial 2026).

La relación de los jugadores europeos más jóvenes que han disputado cuatro grandes torneos es la siguiente:

Jude Bellingham (ENG) 22 años y 353 días

Jamal Musiala (GER) 23 años y 108 días

Pedri (ESP) 23 años y 202 días

Jeremy Doku (BEL) 24 años y 19 días

Michael Owen (ENG) 24 años y 182 días

Jude Bellingham vive momento incómodo previo al juego ante Croacia Un momento inesperado se vivió durante la presentación de los jugadores de Inglaterra en el estadio de Dallas.

Jude Bellingham abre el debate

Le ha bastado un partido a Jude Bellingham para zanjar el debate sobre su titularidad. Su actuación frente a Croacia, con gol y un apabullante despliegue físico de área a área, ha acabado con las dudas sobre el jugador del Real Madrid, convertido junto a Harry Kane en el gran triunfador de la selección inglesa en la primera jornada.

Llegó Bellingham a Estados Unidos entre brumas, con una parte de la afición en contra y dudas en el técnico, Thomas Tuchel, sobre si le debía dar la titularidad a él o a Morgan Rogers, sobresaliente en la fase de clasificación y una de las grandes apariciones de la Premier con el Aston Villa.

No lo ha tenido fácil Bellingham con Tuchel, que pese a admirar su talento no sintonizaba con su carácter explosivo. El técnico alemán desveló que el centrocampista 'intimidaba' a sus propios compañeros.

"Aporta una intensidad que agradecemos y que necesitamos si queremos lograr grandes cosas. Esa intensidad debe canalizarse hacia el rival, hacia nuestro objetivo, y no para intimidar a los compañeros ni para ser demasiado agresivo con ellos o con los árbitros", señaló.

Inglaterra impone condiciones y se estrena con victoria ante Croacia Harry Kane marcó un doblete y lideró el triunfo inglés en un emocionante duelo disputado en Arlington, Texas.

*Información EFE.

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