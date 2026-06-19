Aficionados de Brasil y Haití imploran por un héroe con alma de Rocky Balboa

Las aficiones de ambas selecciones se reunieron en la icónica estatua de Rocky Balboa en Filadelfia para buscar inspiración antes de un duelo clave por el Grupo C del Mundial 2026.

Filadelfia amaneció este viernes teñida de amarillo, verde, azul y rojo. A pocas horas del enfrentamiento entre Brasil y Haití por el Grupo C del Mundial 2026, cientos de aficionados de ambas selecciones se congregaron en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad: la estatua de Rocky Balboa.

La figura del legendario boxeador, Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone se convirtió en punto de encuentro para dos aficiones que comparten una misma necesidad: encontrar la inspiración necesaria para lograr una victoria que les permita mantenerse en la pelea por la clasificación.

Brasil llega al compromiso tras empatar 1-1 con Marruecos en su debut, mientras que Haití cayó por la mínima ante Escocia. El margen de error es reducido y por eso los seguidores de ambos equipos acudieron a los famosos "Rocky Steps", los 72 escalones del Museo de Arte de Filadelfia inmortalizados en la saga cinematográfica.

Aficionados de Brasil y Haití en la mítica estatua de Rocky Balboa - EFE

Entre fotografías, cánticos y banderas, los aficionados encontraron en Rocky Balboa un símbolo de perseverancia y superación. "Como Rocky, tenemos que intentarlo una y otra vez hasta que salga bien", afirmó el haitiano Eddy Philippe, quien confía en que su selección pueda dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda.

La afición brasileña también aprovechó la visita para enviar un mensaje a la Canarinha. Muchos consideran que al equipo de Carlo Ancelotti no le falta talento, sino la mentalidad y la determinación que caracterizan al personaje de la gran pantalla.

"Brasil tiene mucho talento, pero necesita una mentalidad más fuerte", comentó Arthur Henrique dos Santos, mientras que otros seguidores incluso sugirieron que la selección debería inspirarse en las películas de Rocky para recuperar la intensidad competitiva.

En medio del debate apareció un nombre que ilusiona especialmente a los brasileños: Endrick. El joven delantero del Real Madrid, que no tuvo minutos en el empate contra Marruecos, fue señalado por varios aficionados como el futbolista que mejor representa el espíritu de lucha y sacrificio del icónico boxeador.

Brasileños acudieron a la estatua de Rocky Balboa en Filadelfia, Estados Unidos - EFE

"Nuestro Rocky es Endrick", coincidieron varios seguidores presentes en la escalinata, quienes esperan que el atacante tenga una oportunidad en el partido ante Haití.

Del lado haitiano, la inspiración tiene varios rostros. Algunos aficionados apuntan al goleador histórico Duckens Nazon como el líder capaz de guiar al equipo, mientras otros encuentran un símbolo aún más poderoso en el Nèg Mawon, monumento nacional que representa la lucha por la libertad y la resistencia del pueblo haitiano.

Con diferentes historias y realidades futbolísticas, Brasil y Haití compartieron por unas horas el mismo escenario y deseo: encontrar a su propio Rocky Balboa antes de subir al cuadrilátero más importante del futbol mundial.

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