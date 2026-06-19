 Croacia espera celebrar una victoria ante Panamá
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00 Scotland Scotland Morocco Morocco 01
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
90+
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Croacia espera celebrar una victoria ante Panamá

por Oscar Coronado
Croacia prepara partido ante Panamá en el Mundial 2026
Croacia prepara partido ante Panamá en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

En el duelo entre Croacia y Panamá, Luka Modri tendrá su aparición 200 con su Selección.

El internacional croata Andrej Kramaric dijo que Croacia confía en ganar el duelo con Panamá en la segunda jornada del Grupo L del Mundial, un partido clave para ambos equipos y que coincidirá con la aparición número 200 de Luka Modrić con su selección.

El atacante croata del Hoffenheim alemán, apodado 'Krama', que cumplió 35 años este viernes, explicó que Panamá es un "rival diferente" a Inglaterra, tras la dura derrota por 4-2 sufrida por el conjunto croata este miércoles en Dallas.

"Contra Panamá tendremos más posesión, Panamá es un rival diferente. Tendremos un enfoque distinto en ataque. Simplemente vamos a ganar el partido y conseguir los tres puntos", dijo Kramaric, según recoge el portal deportivo Sportklub.

Croacia, que en el Mundial de Catar de 2022 quedó tercero y en Rusia 2018 fue finalista, necesita ganar a Panamá si quiere pasar la fase de grupos, pero también su rival latinoamericano se encuentra en una situación agónica.

Panamá sufre dura derrota ante Ghana en el Mundial 2026

Los panameños sorprendían en su debut, pero un gol en el último suspiro los hace vivir una pesadilla.

Partido 200 para Modrić

El futbolista del Hoffenheim recordó que para Modrić, capitán croata de 40 años, el choque contra Panamá será su partido número 200 para la selección.

Modric es con diferencia el jugador croata que más veces ha vestido la zamarra croata.

"Solo podemos decir: gracias, capitán, por habernos mostrado el camino y por el honor de haber podido vivir esta experiencia y jugar a tu lado. Lo daremos todo por él y por Croacia, y creo que la victoria llegará", dijo.

El equipo panameño, dirigido por Thomas Christiansen, dominó gran parte del partido ante Ghana, pero acabó cayendo tras encajar un gol en el tiempo de descuento que selló el 1-0, por lo que también está obligado a ganar.

El duelo entre Panamá y Croacia se desarrollará el martes 23 de junio a las 17:00 horas en el estadio de Toronto en Canadá. Es la segunda fecha del grupo L, donde Inglaterra y Ghana son los líderes con 3 puntos.

Inglaterra impone condiciones y se estrena con victoria ante Croacia

Harry Kane marcó un doblete y lideró el triunfo inglés en un emocionante duelo disputado en Arlington, Texas.

*Información EFE.

Etiquetas
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