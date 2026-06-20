 Técnico de Cabo Verde envía advertencia a Uruguay
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Finalizado
Mexico MEX
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
90+
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Técnico de Cabo Verde envía advertencia a Uruguay

por Oscar Coronado
Técnico de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito 'Bubista'
Técnico de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito 'Bubista' / FOTO: EFE

El seleccionador caboverdiano, Pedro Leitao Brito 'Bubista', también tuvo palabras de elogio para Marcelo Bielsa.

El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito 'Bubista', afirmó este sábado que su equipo ha venido al Mundial a competir en los tres partidos de la primera fase y tratar de "clasificar a la siguiente ronda".

"Obviamente es muy difícil, porque cada equipo tiene su potencial, pero luchamos para que suceda", dijo el técnico, de 56 años, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra Uruguay.

"Nuestra idea es realmente ser competitivos como equipo y rendir en esos tres partidos para demostrar valentía, demostrar organización, pero también para salir a jugar sin miedo", añadió.

Sobre el partido contra "La Celeste", Bubista destacó que intentarán hacer su juego y mantenerse "bien armados en defensa", como hicieron en el partido contra España para lograr un punto.

"Son campeones del mundo y de Sudamérica; considerando la calidad de jugadores que tienen y lo gran entrenador que es su director técnico, el partido es muy importante", resaltó sobre Uruguay.

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Elogia a Marcelo Bielsa 

El seleccionador caboverdiano también tuvo palabras de elogio para Bielsa, al que consideró "alguien que ha hecho muchísimo por el fútbol" y dijo que será "un placer y un honor" poder "codearse" con él en el partido del domingo.

El Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para casi 65.000 espectadores, será el escenario del partido a partir de las 18:00 hora local (22:00 GMT), mismo estadio que vio a La Celeste empatar 1-1 contra Arabia Saudí en el debut de ambos equipos en el torneo.

Debido a la igualdad del grupo H, en el que cada equipo tiene un punto tras la primera jornada, el triunfo en el segundo partido es fundamental para encarrilar el pase a dieciseisavos de final, aunque no garantizaría la clasificación automática.

Uruguay y Cabo Verde juegan este domingo a las 16:00 horas en Miami por la segunda fecha del grupo H.  

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*Información EFE.

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