El dorsal 19 une a Lamine Yamal y Messi en su primer gol mundialista

El joven delantero español Lamine Yamal marcó este domingo su primer gol en el Mundial 2026 y las redes sociales rápidamente encontraron coincidencias con el debut goleador de Lionel Messi en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

El primer gol de Lamine Yamal en el Mundial 2026, este domingo ante Arabia Saudita, no solo significó un momento clave para la selección española, sino que también encendió las redes sociales con una comparación inevitable: Lionel Messi.

Ambos futbolistas, separados por dos décadas de diferencia, han sido formados en el FC Barcelona y debutaron en la Copa del Mundo siendo considerados grandes promesas del futbol mundial. Tras el tanto de Yamal, usuarios en redes comenzaron a resaltar una serie de coincidencias entre ambos momentos.

Una de las más comentadas es el dorsal. Tanto Messi en el Mundial de Alemania 2006 como Yamal en 2026 vistieron el número 19 en sus respectivas selecciones durante sus primeros pasos en una Copa del Mundo. En el caso del argentino, aquel torneo marcó el inicio de su carrera mundialista, en la que posteriormente se consolidaría como uno de los mejores jugadores de la historia.

Lamine Yamal, tras anotar su primer gol en el Mundial 2026 - Selección de España

Messi debutó en el Mundial 2006 con 18 años, en un partido ante Serbia y Montenegro en el que incluso logró marcar su primer gol mundialista, convirtiéndose en el goleador más joven de Argentina en una Copa del Mundo en ese momento. Yamal, por su parte, también ha irrumpido en el torneo con 18 años, siendo una de las figuras emergentes de la selección española.

Otra coincidencia señalada por los aficionados es el contexto: ambos llegaron al Mundial como jóvenes talentos del FC Barcelona formados en La Masia, generando expectativas desde edades muy tempranas.

Messi, a punto de marcar su primer gol en un Mundial. Fue el 16 de junio de 2006. - EFE

Sin embargo, desde el entorno de la selección española se ha pedido prudencia con las comparaciones. El seleccionador Luis de la Fuente ha insistido en varias ocasiones en que Yamal debe construir su propio camino sin la presión de ser comparado constantemente con leyendas del futbol.

"Sería un error comparar a (Yamal) con nadie. Tiene 18 años, está en pleno desarrollo, madurando... Tenemos que dejar que siga su propio camino", afirmó recientemente.

Más allá de las similitudes, lo cierto es que el gol de Yamal refuerza su papel como una de las nuevas figuras del torneo y alimenta el debate sobre su proyección futura en el futbol mundial.

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