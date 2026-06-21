El dorsal 19 une a Lamine Yamal y Messi en su primer gol mundialista

 Dorsal 19: Lamine Yamal y Messi
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
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02 Uruguay Uruguay Cape Verde Cape Verde 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran Belgium New Zealand Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay New Zealand
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
89
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El dorsal 19 une a Lamine Yamal y Messi en su primer gol mundialista

por Amilcar Avila
Dorsal 19 une a Yamal y a Messi en sus primeros goles en un Mundial,
Dorsal 19 une a Yamal y a Messi en sus primeros goles en un Mundial / FOTO:

El joven delantero español Lamine Yamal marcó este domingo su primer gol en el Mundial 2026 y las redes sociales rápidamente encontraron coincidencias con el debut goleador de Lionel Messi en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

El primer gol de Lamine Yamal en el Mundial 2026, este domingo ante Arabia Saudita, no solo significó un momento clave para la selección española, sino que también encendió las redes sociales con una comparación inevitable: Lionel Messi.

Ambos futbolistas, separados por dos décadas de diferencia, han sido formados en el FC Barcelona y debutaron en la Copa del Mundo siendo considerados grandes promesas del futbol mundial. Tras el tanto de Yamal, usuarios en redes comenzaron a resaltar una serie de coincidencias entre ambos momentos.

Una de las más comentadas es el dorsal. Tanto Messi en el Mundial de Alemania 2006 como Yamal en 2026 vistieron el número 19 en sus respectivas selecciones durante sus primeros pasos en una Copa del Mundo. En el caso del argentino, aquel torneo marcó el inicio de su carrera mundialista, en la que posteriormente se consolidaría como uno de los mejores jugadores de la historia.

Foto embed
Lamine Yamal, tras anotar su primer gol en el Mundial 2026 - Selección de España

Messi debutó en el Mundial 2006 con 18 años, en un partido ante Serbia y Montenegro en el que incluso logró marcar su primer gol mundialista, convirtiéndose en el goleador más joven de Argentina en una Copa del Mundo en ese momento. Yamal, por su parte, también ha irrumpido en el torneo con 18 años, siendo una de las figuras emergentes de la selección española.

Otra coincidencia señalada por los aficionados es el contexto: ambos llegaron al Mundial como jóvenes talentos del FC Barcelona formados en La Masia, generando expectativas desde edades muy tempranas.

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Messi, a punto de marcar su primer gol en un Mundial. Fue el 16 de junio de 2006. - EFE

Sin embargo, desde el entorno de la selección española se ha pedido prudencia con las comparaciones. El seleccionador Luis de la Fuente ha insistido en varias ocasiones en que Yamal debe construir su propio camino sin la presión de ser comparado constantemente con leyendas del futbol.

"Sería un error comparar a (Yamal) con nadie. Tiene 18 años, está en pleno desarrollo, madurando... Tenemos que dejar que siga su propio camino", afirmó recientemente.

Más allá de las similitudes, lo cierto es que el gol de Yamal refuerza su papel como una de las nuevas figuras del torneo y alimenta el debate sobre su proyección futura en el futbol mundial.

Etiquetas
EspañaArgentinaMessiMundial 2026FC BarcelonaLamine YamalDestacadasdorsal 19

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