 Lamine Yamal contento por regresar a la titularidad con gol
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75:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Grupo C
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
74
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Lamine Yamal contento por regresar a la titularidad con gol

por Oscar Coronado
Lamine Yamal, seleccionado de España
Lamine Yamal, seleccionado de España / FOTO: EFE

Lamine Yamal fue titular y logró marcar en su primera Copa del Mundo de la FIFA.

Lamine Yamal, extremo de la selección española, aseguró este domingo, tras la victoria por 4-0 contra Arabia Saudita en el Mundial 2026, que tenía "muchas ganas", porque "llevaba mucho tiempo sin poder jugar ni entrenar", se alegró por la actuación y los dos goles de Mikel Oyarzabal y remarcó que se trataba, "sobre todo, de ganar".

"Muy feliz por la victoria del equipo, por Mikel, que se lo merecía. Me alegro mucho por él. Sobre todo, era ganar hoy y es lo que hemos hecho. Tenía muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, sin poder entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección. Toca Uruguay ahora", valoró en declaraciones a ‘TVE’.

Lamine Yamal fue titular. "Tengo muy buena relación (con Luis de la Fuente), hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, qué siento y le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el cien por cien siempre", afirmó.

Según explicó, España tenía "claro el plan" de partido. "Ir a por ellos y a por la victoria, desquitarnos del empate del otro día", añadió.

El primer gol de Yamal en el Mundial 2026 rompió un récord de Messi

El atacante de 18 años fue el encargado de abrir el marcador en la goleada de España por 4-0 sobre Arabia Saudita.

Triunfo español 

La decisiva vuelta a la titularidad de Lamine Yamal y los goles de Mikel Oyarzabal, ambos cambiados al descanso, fueron un regalo para Luis de la Fuente, el seleccionador español, que celebró su 65 cumpleaños en el estadio de Atlanta, junto a su estrella más reluciente, su goleador más productivo y una victoria indispensable y reafirmante por 4-0, plena de pegada.

Entre el ruido del 0-0 contra Cabo Verde, entre la crítica latente, con la convicción de una idea inalterable y con un rival frágil, sumamente inferior, España ganó y contestó con la voracidad que se presupone a un favorito, cuya condición sigue vida, a la espera de todos los desafíos mayores que la aguardan. Arabia Saudita pareció un trámite. Pero no lo era.  

España convence, golea y se acerca a los dieciseisavos de final

España dejó atrás las dudas de su estreno mundialista y respondió con autoridad al golear 4-0 a Arabia Saudita para asumir el liderato provisional del Grupo H.

La figura del partido 

Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, fue elegido como el mejor jugador del partido de la segunda jornada del Mundial 2026 contra Arabia Saudí, en el que marcó dos goles y dio otro, a Lamine Yamal.

El atacante entregó el 1-0 a su compañero en el minuto 10, marcó el 2-0 en el 21 al aprovechar un rechace y agrandó la diferencia con el 3-0 en el 24 a pase de Dani Olmo.

El legado de Manolo sigue sonando: el bombo y la trompeta que acompañan a España

Tras la muerte de “Manolo el del Bombo”, David Cebollada y Sete Fernández se han convertido en las voces de la afición española, recorriendo miles de kilómetros para alentar a la Roja.
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