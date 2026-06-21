Lamine Yamal contento por regresar a la titularidad con gol

Lamine Yamal fue titular y logró marcar en su primera Copa del Mundo de la FIFA.

Lamine Yamal, extremo de la selección española, aseguró este domingo, tras la victoria por 4-0 contra Arabia Saudita en el Mundial 2026, que tenía "muchas ganas", porque "llevaba mucho tiempo sin poder jugar ni entrenar", se alegró por la actuación y los dos goles de Mikel Oyarzabal y remarcó que se trataba, "sobre todo, de ganar".

"Muy feliz por la victoria del equipo, por Mikel, que se lo merecía. Me alegro mucho por él. Sobre todo, era ganar hoy y es lo que hemos hecho. Tenía muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, sin poder entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección. Toca Uruguay ahora", valoró en declaraciones a ‘TVE’.

Lamine Yamal fue titular. "Tengo muy buena relación (con Luis de la Fuente), hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, qué siento y le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el cien por cien siempre", afirmó.

Según explicó, España tenía "claro el plan" de partido. "Ir a por ellos y a por la victoria, desquitarnos del empate del otro día", añadió.

El primer gol de Yamal en el Mundial 2026 rompió un récord de Messi El atacante de 18 años fue el encargado de abrir el marcador en la goleada de España por 4-0 sobre Arabia Saudita.

Triunfo español

La decisiva vuelta a la titularidad de Lamine Yamal y los goles de Mikel Oyarzabal, ambos cambiados al descanso, fueron un regalo para Luis de la Fuente, el seleccionador español, que celebró su 65 cumpleaños en el estadio de Atlanta, junto a su estrella más reluciente, su goleador más productivo y una victoria indispensable y reafirmante por 4-0, plena de pegada.

Entre el ruido del 0-0 contra Cabo Verde, entre la crítica latente, con la convicción de una idea inalterable y con un rival frágil, sumamente inferior, España ganó y contestó con la voracidad que se presupone a un favorito, cuya condición sigue vida, a la espera de todos los desafíos mayores que la aguardan. Arabia Saudita pareció un trámite. Pero no lo era.

España convence, golea y se acerca a los dieciseisavos de final España dejó atrás las dudas de su estreno mundialista y respondió con autoridad al golear 4-0 a Arabia Saudita para asumir el liderato provisional del Grupo H.

La figura del partido

Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, fue elegido como el mejor jugador del partido de la segunda jornada del Mundial 2026 contra Arabia Saudí, en el que marcó dos goles y dio otro, a Lamine Yamal.

El atacante entregó el 1-0 a su compañero en el minuto 10, marcó el 2-0 en el 21 al aprovechar un rechace y agrandó la diferencia con el 3-0 en el 24 a pase de Dani Olmo.

El legado de Manolo sigue sonando: el bombo y la trompeta que acompañan a España Tras la muerte de “Manolo el del Bombo”, David Cebollada y Sete Fernández se han convertido en las voces de la afición española, recorriendo miles de kilómetros para alentar a la Roja.

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