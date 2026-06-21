El legado de Manolo sigue sonando: el bombo y la trompeta que acompañan a España

 El Legado de Manolo: Bombo y Trompeta que Acompañan a España
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medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El legado de Manolo sigue sonando: el bombo y la trompeta que acompañan a España

por Amilcar Avila
El trompetista Sete Fernández anima a la selección española. El legado de Manolo, sigue sonando., EFE
El trompetista Sete Fernández anima a la selección española. El legado de Manolo, sigue sonando. / FOTO: EFE

Tras la muerte de “Manolo el del Bombo”, David Cebollada y Sete Fernández se han convertido en las voces de la afición española, recorriendo miles de kilómetros para alentar a la Roja.

Por primera vez en más de cuatro décadas, la selección de España disputa una de las máximas fiestas del futbol sin la presencia de "Manolo el del Bombo". Sin embargo, el sonido que durante años acompañó a la Roja sigue resonando en las gradas de Estados Unidos, México y Canadá gracias a un grupo de aficionados que se niega a dejar morir su legado.

En este certamen, el bombo histórico de la afición española ha encontrado nuevas manos. David Cebollada, presidente de Marea Roja, la principal peña de seguidores de la selección, ha asumido la responsabilidad de hacerlo sonar en los estadios donde juega España. "El testigo de Manolo no lo puede recoger nadie. Era una persona única. Un personaje irrepetible que creó algo muy suyo y que nadie podrá sustituir jamás", explica Cebollada.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Las circunstancias del certamen le han colocado en un papel especial. Habitualmente el bombo era llevado por otro integrante de la peña, pero la imposibilidad de viajar de uno de sus compañeros le ha convertido en el encargado de mantener vivo uno de los símbolos más reconocibles del futbol español.

La pasión de Cebollada por la selección trasciende cualquier cálculo. El partido frente a Arabia Saudita representa el número 123 siguiendo a España desde las gradas, una cifra construida a lo largo de cinco torneos de la máxima fiesta del balompié, varias Eurocopas y decenas de encuentros de clasificación y amistosos.

Pero el bombo no viaja solo. A su lado aparece otra figura habitual de la afición española: Sete Fernández. El malagueño, conocido por su inseparable trompeta, cumple este verano dos décadas acompañando a la Roja en las grandes competiciones internacionales.

"No soy un aficionado cualquiera. Tengo que estar animando, intentando poner buena cara y transmitir alegría a todo el mundo", asegura Fernández, que se ha convertido en una referencia para miles de seguidores españoles en cada torneo.

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Manolo

Ambos representan una generación de aficionados para quienes seguir a la selección es mucho más que una afición. Supone organizar vacaciones, ahorrar durante años y recorrer miles de kilómetros para estar presentes en cada partido.

El desafío resulta todavía mayor en un torneo como el de este año, repartido entre tres países y con algunas de las mayores distancias entre sedes en la historia.

"A veces no se piensa demasiado en el sacrificio que hacen los aficionados. Los desplazamientos son constantes y el gasto económico es muy importante", reconoce Cebollada. Sete comparte esa visión. Para él, cada gran torneo comienza mucho antes del pitazo inicial.

"Cuando acaba una fase final intento ahorrar para la siguiente. Voy guardando dinero para poder vivir esta experiencia. Este torneo será más caro de lo normal, pero si hace falta pedir dinero para quedarme unos días más, lo haré", afirma.

Las largas horas de viaje, los vuelos entre ciudades y los elevados costos no han frenado a quienes consideran que acompañar a España forma parte de su identidad.

"Contra Cabo Verde cumplí 122 partidos siguiendo a la selección y, si me pongo a echar cuentas, probablemente podría tener una casa mejor o haber cambiado varias veces de coche, pero prefiero invertir en experiencias", reflexiona Cebollada.

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España contra Cabo Verde

Mientras España persigue el sueño de conquistar una segunda estrella, en las tribunas también se juega otra batalla: la de mantener viva una tradición que acompañó a varias generaciones de aficionados. 

Manolo ya no está. Su figura permanece en el recuerdo de quienes compartieron kilómetros, estadios y celebraciones junto a él. Pero cada vez que el bombo retumba y una trompeta responde desde la grada, su legado vuelve a hacerse presente.

Etiquetas
Estados UnidosEspañaMundial 2026DestacadasManolo el del bombo

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