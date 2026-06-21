Mohamed Kanno, el “Rodri saudita” que pondrá a prueba a España

El mediocampista de Al-Hilal, pieza clave de Arabia Saudita durante más de una década, llega al duelo ante La Roja como el cerebro silencioso de una selección que sueña con volver a sorprender al mundo.

Cuando España salte al campo para enfrentarse a Arabia Saudita en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026, los focos apuntarán hacia las grandes figuras de ambos equipos. Sin embargo, detrás de muchas de las aspiraciones saudíes aparece un futbolista cuyo trabajo suele pasar desapercibido, pero cuya influencia resulta fundamental: Mohamed Kanno.

A sus 31 años, el centrocampista de Al-Hilal se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la selección saudí gracias a una virtud que comparten los mejores mediocentros del mundo: hacer mejor a todo el equipo sin necesidad de ocupar las portadas.

Por sus características, muchos encuentran similitudes entre Mohamed Kanno y Rodri, quien es referente de España en la medular. Ambos destacan por su capacidad para interpretar el juego, proteger a la defensa y mantener el equilibrio táctico de sus equipos.

Mohamed Kanno representa una rara excepción en el futbol moderno. Mientras muchas figuras buscan desarrollar sus carreras en Europa, él construyó toda su trayectoria en Arabia Saudita. Nunca abandonó su país y aun así logró convertirse en uno de los futbolistas más respetados del continente asiático.

Su carrera comenzó en Al-Ettifaq y alcanzó su plenitud en Al-Hilal, club con el que conquistó títulos nacionales e internacionales y se consolidó como uno de los referentes de una de las instituciones más importantes del fútbol asiático.

Cuando estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar aterrizaron en la liga saudí, Kanno ya era una figura establecida. No llegó atraído por el crecimiento reciente del campeonato; fue uno de los futbolistas que ayudó a construirlo.

Héroe invisible frente Argentina

Su importancia en la selección también quedó reflejada en los momentos más memorables del futbol saudita reciente. Estuvo presente en Rusia 2018, en Catar 2022 y, especialmente, en la histórica victoria sobre Argentina, considerada una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

Aquella tarde en Lusail, mientras los reflectores se centraban en Salem Al-Dawsari y el guardameta Mohammed Al-Owais, Mohamed Kanno desempeñó un papel esencial en el funcionamiento colectivo del equipo. Su trabajo para cerrar espacios, proteger a los centrales y mantener el orden táctico fue clave para contener a la entonces campeona de América.

Arabia venció a Argentina en Catar 2022 - FIFA

Lejos de los números espectaculares, el mediocampista ha construido su prestigio gracias a la inteligencia, la disciplina y la capacidad de anticiparse a las jugadas. Son cualidades que históricamente distinguieron a jugadores como Sergio Busquets y que hoy convierten a Rodri en uno de los mejores del mundo.

Ahora, el destino le ofrece un desafío especial. Frente a España, Mohamed Kanno tendrá la oportunidad de liderar nuevamente a Arabia Saudita desde las sombras, en un partido donde quizá no acapare titulares, pero donde gran parte de las opciones de su selección pasarán por sus botas.

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