Mohamed Kanno, el “Rodri saudita” que pondrá a prueba a España

 Mohamed Kanno: El 'Rodri Saudita' que Retará a España
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Ranking of third-placed teams
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Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
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Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Mohamed Kanno, el “Rodri saudita” que pondrá a prueba a España

por Amilcar Avila
Mohamed Kanno es llamado el &quot;Rodri saudita&quot; , EFE
Mohamed Kanno es llamado el "Rodri saudita" / FOTO: EFE

El mediocampista de Al-Hilal, pieza clave de Arabia Saudita durante más de una década, llega al duelo ante La Roja como el cerebro silencioso de una selección que sueña con volver a sorprender al mundo.

Cuando España salte al campo para enfrentarse a Arabia Saudita en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026, los focos apuntarán hacia las grandes figuras de ambos equipos. Sin embargo, detrás de muchas de las aspiraciones saudíes aparece un futbolista cuyo trabajo suele pasar desapercibido, pero cuya influencia resulta fundamental: Mohamed Kanno.

A sus 31 años, el centrocampista de Al-Hilal se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la selección saudí gracias a una virtud que comparten los mejores mediocentros del mundo: hacer mejor a todo el equipo sin necesidad de ocupar las portadas.

Por sus características, muchos encuentran similitudes entre Mohamed Kanno y Rodri, quien es referente de España en la medular. Ambos destacan por su capacidad para interpretar el juego, proteger a la defensa y mantener el equilibrio táctico de sus equipos.

Mohamed Kanno representa una rara excepción en el futbol moderno. Mientras muchas figuras buscan desarrollar sus carreras en Europa, él construyó toda su trayectoria en Arabia Saudita. Nunca abandonó su país y aun así logró convertirse en uno de los futbolistas más respetados del continente asiático.

Su carrera comenzó en Al-Ettifaq y alcanzó su plenitud en Al-Hilal, club con el que conquistó títulos nacionales e internacionales y se consolidó como uno de los referentes de una de las instituciones más importantes del fútbol asiático.

Cuando estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar aterrizaron en la liga saudí, Kanno ya era una figura establecida. No llegó atraído por el crecimiento reciente del campeonato; fue uno de los futbolistas que ayudó a construirlo.

Héroe invisible frente Argentina

Su importancia en la selección también quedó reflejada en los momentos más memorables del futbol saudita reciente. Estuvo presente en Rusia 2018, en Catar 2022 y, especialmente, en la histórica victoria sobre Argentina, considerada una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

Aquella tarde en Lusail, mientras los reflectores se centraban en Salem Al-Dawsari y el guardameta Mohammed Al-Owais, Mohamed Kanno desempeñó un papel esencial en el funcionamiento colectivo del equipo. Su trabajo para cerrar espacios, proteger a los centrales y mantener el orden táctico fue clave para contener a la entonces campeona de América.

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Arabia venció a Argentina en Catar 2022 - FIFA

Lejos de los números espectaculares, el mediocampista ha construido su prestigio gracias a la inteligencia, la disciplina y la capacidad de anticiparse a las jugadas. Son cualidades que históricamente distinguieron a jugadores como Sergio Busquets y que hoy convierten a Rodri en uno de los mejores del mundo.

Ahora, el destino le ofrece un desafío especial. Frente a España, Mohamed Kanno tendrá la oportunidad de liderar nuevamente a Arabia Saudita desde las sombras, en un partido donde quizá no acapare titulares, pero donde gran parte de las opciones de su selección pasarán por sus botas.

Etiquetas
EspañaArabia SauditaMundial 2026DestacadasMohamed Kanno

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