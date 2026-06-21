Momento en que futbolista paraguayo recoge y se coloca el reloj del árbitro en pleno partido

¿Se lo quería quedar? Al árbitro se le cayó el reloj en medio del partido, un futbolista paraguayo lo recogió y se lo colocó en la muñeca.

El mediocampista paraguayo Matías Galarza, autor del gol más rápido del torneo de selecciones, quedó en el centro de la polémica tras una acción que generó confusión durante el duelo entre Paraguay y Turquía, disputado el viernes 20 de junio en el estadio de la Bahía de San Francisco.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El incidente ocurrió en los minutos finales del primer tiempo, en medio de un conato de enfrentamiento entre jugadores de ambas selecciones tras una jugada sancionada en el área. Las protestas derivaron en empujones y reclamos colectivos hacia el árbitro central, el salvadoreño Iván Barton, quien intentaba controlar la situación.

En medio del tumulto, el colegiado perdió su reloj en el césped. Las imágenes de la transmisión internacional mostraron el objeto en el suelo mientras varios futbolistas rodeaban al árbitro. En ese contexto, Galarza se acercó, recogió el reloj y se lo colocó en la muñeca izquierda, una secuencia que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó acusaciones y bromas bajo la idea de un presunto robo.

No obstante, la situación fue aclarada minutos después. El jugador paraguayo habría tomado el reloj únicamente para evitar que se extraviara durante el altercado. Una vez que los ánimos se calmaron y el juego retomó su curso, Galarza devolvió el objeto al árbitro, quien ya lo portaba nuevamente al cierre del primer tiempo.

Expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca

El episodio coincidió con una primera mitad cargada de tensión, que incluyó la expulsión de Miguel Almirón tras una acción sancionada bajo la denominada "Ley Vinícius-Prestianni", lo que incrementó las protestas del conjunto sudamericano y elevó el nivel de fricción en el encuentro.

En lo deportivo, Paraguay se llevó una victoria clave que lo ubica provisionalmente en la tercera posición del Grupo D, liderado por Estados Unidos con seis puntos y seguido por Australia con tres. Turquía, por su parte, quedó sin unidades tras dos jornadas y comprometió seriamente sus opciones de clasificación a la siguiente fase del torneo.

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