Tim Payne se sincera tras fichar por Olimpia: “Es como volver a casa”

 Tim Payne: 'Fichar por Olimpia es como volver a casa'
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Medio Tiempo
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Tim Payne se sincera tras fichar por Olimpia: “Es como volver a casa”

por Amilcar Avila
Tim Payne en el partido entre Irán y Nueva Zelanda - EFE
Tim Payne en el partido entre Irán y Nueva Zelanda / FOTO: Agencia EFE

El futbolista de Nueva Zelanda, que se convirtió en una de las historias más comentadas del Mundial 2026, compartió un emotivo mensaje tras confirmarse su fichaje por el club paraguayo.

Tim Payne, uno de los futbolistas que ganó notoriedad internacional durante el Mundial 2026, rompió el silencio sobre su llegada a Olimpia de Paraguay y explicó las razones personales y deportivas que lo llevaron a aceptar el desafío en el histórico club sudamericano.

A través de sus redes sociales, el defensor de Nueva Zelanda expresó su entusiasmo por comenzar una nueva etapa en su carrera y destacó el vínculo familiar que lo acerca a la cultura latinoamericana.

"Este cambio a Olimpia no fue una decisión fácil, pero se siente correcto. Mi esposa es de Costa Rica y nuestro hijo habla español... es como volver a casa de alguna manera", escribió Tim Payne.

Payne también valoró la dimensión histórica del club paraguayo, uno de los más exitosos del continente, y aseguró que el proyecto deportivo fue determinante para tomar la decisión.

"Olimpia es un club enorme con una historia gigantesca. 48 títulos de liga y 3 Copas Libertadores... este es un verdadero paso adelante", añadió.

Tim Payne cerró su mensaje con una declaración que rápidamente fue celebrada por los aficionados franjeados: "No puedo esperar a ponerme esa camiseta y darlo todo".

La llegada de Tim Payne ha generado expectativa entre los seguidores de Olimpia, especialmente después de la exposición internacional que ha tenido durante el Mundial 2026, torneo en el que su nombre ganó relevancia y se convirtió en una de las historias más comentadas por los aficionados en redes sociales.

Payne se hizo viral a comienzos del Mundial 2026 gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, quien realizó una búsqueda masiva de jugadores para encontrar al menos conocido del torneo.

Tras descubrir que Payne tenía menos de 5,000 seguidores, pidió a sus seguidores que lo convirtieran en una celebridad, logrando que superara el millón de fanáticos en pocos días

Ahora, el defensor afrontará el reto de responder a las expectativas en uno de los clubes más laureados de Sudamérica, donde buscará consolidar el impulso que tomó su carrera durante la Copa del Mundo y convertirse en una pieza importante del equipo paraguayo.

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OlimpiaNueva ZelandaMundial 2026FichajeDestacadasTim Payne

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