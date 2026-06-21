Tim Payne se sincera tras fichar por Olimpia: “Es como volver a casa”

El futbolista de Nueva Zelanda, que se convirtió en una de las historias más comentadas del Mundial 2026, compartió un emotivo mensaje tras confirmarse su fichaje por el club paraguayo.

Tim Payne, uno de los futbolistas que ganó notoriedad internacional durante el Mundial 2026, rompió el silencio sobre su llegada a Olimpia de Paraguay y explicó las razones personales y deportivas que lo llevaron a aceptar el desafío en el histórico club sudamericano.

A través de sus redes sociales, el defensor de Nueva Zelanda expresó su entusiasmo por comenzar una nueva etapa en su carrera y destacó el vínculo familiar que lo acerca a la cultura latinoamericana.

"Este cambio a Olimpia no fue una decisión fácil, pero se siente correcto. Mi esposa es de Costa Rica y nuestro hijo habla español... es como volver a casa de alguna manera", escribió Tim Payne.

Payne también valoró la dimensión histórica del club paraguayo, uno de los más exitosos del continente, y aseguró que el proyecto deportivo fue determinante para tomar la decisión.

"Olimpia es un club enorme con una historia gigantesca. 48 títulos de liga y 3 Copas Libertadores... este es un verdadero paso adelante", añadió.

Tim Payne cerró su mensaje con una declaración que rápidamente fue celebrada por los aficionados franjeados: "No puedo esperar a ponerme esa camiseta y darlo todo".

La llegada de Tim Payne ha generado expectativa entre los seguidores de Olimpia, especialmente después de la exposición internacional que ha tenido durante el Mundial 2026, torneo en el que su nombre ganó relevancia y se convirtió en una de las historias más comentadas por los aficionados en redes sociales.

Payne se hizo viral a comienzos del Mundial 2026 gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, quien realizó una búsqueda masiva de jugadores para encontrar al menos conocido del torneo.

Tras descubrir que Payne tenía menos de 5,000 seguidores, pidió a sus seguidores que lo convirtieran en una celebridad, logrando que superara el millón de fanáticos en pocos días

Ahora, el defensor afrontará el reto de responder a las expectativas en uno de los clubes más laureados de Sudamérica, donde buscará consolidar el impulso que tomó su carrera durante la Copa del Mundo y convertirse en una pieza importante del equipo paraguayo.

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