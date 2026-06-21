Captan dormido a campeón del mundo durante la goleada de España sobre Arabia Saudita

Las cámaras descubren a un campeón del mundo dormido en el España vs. Arabia Saudita.

La goleada de España por 4-0 sobre Arabia Saudita en la Copa del Mundo 2026 dejó imágenes destacadas dentro del terreno de juego, pero también una escena curiosa en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron el palco de autoridades en el minuto 57 del segundo tiempo y encontraron con los ojos cerrados a Youri Djorkaeff, campeón del mundo con Francia en 1998 y actual asesor de futbol del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El exfutbolista francés se encontraba sentado junto a importantes figuras vinculadas al organismo rector del futbol mundial, entre ellas el propio Infantino, así como los españoles Fernando Hierro y Míchel Salgado. Sin embargo, la atención se centró en Djorkaeff, quien aparentemente aprovechó la comodidad del palco para tomar una breve siesta mientras el partido estaba prácticamente resuelto.

La imagen no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde aficionados reaccionaron con bromas y comentarios de simpatía hacia el exjugador. Muchos usuarios señalaron que comprendían el cansancio acumulado por las constantes actividades de representación que realiza como miembro de la FIFA.

Sobre la carrera de Youri Djorkaeff

Djorkaeff, de 58 años, disputó 82 partidos con la selección francesa y anotó 28 goles, formando parte del equipo que conquistó el Mundial de 1998. Desde hace varios años desempeña funciones dentro de la FIFA como asesor de Infantino, participando en congresos, finales continentales y otros eventos internacionales.

El encuentro que presenció desde Atlanta fue un cómodo triunfo para España, que dejó atrás el empate sin goles ante Cabo Verde y consiguió su primera victoria en el Grupo H gracias a un tanto de Lamine Yamal, un doblete de Mikel Oyarzabal y un autogol de Hassan Al Tambakti.

La curiosa escena protagonizada por Djorkaeff terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista.

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