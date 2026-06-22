Previo al duelo ante la RD Congo, presentan acción legal contra James Rodríguez y Luis Díaz

 Presentan acción legal contra James Rodríguez y Luis Díaz
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
90+
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Previo al duelo ante la RD Congo, presentan acción legal contra James Rodríguez y Luis Díaz

por Oliver Paniagua
En la previa del duelo ante RD Congo en el Mundial 2026, una acción legal contra James Rodríguez y Luis Díaz genera atención en Colombia., Redes sociales.
En la previa del duelo ante RD Congo en el Mundial 2026, una acción legal contra James Rodríguez y Luis Díaz genera atención en Colombia. / FOTO: Redes sociales.

¿Por qué se presentó acción legal contra James y Luis Díaz antes del duelo ante RD Congo?

Una acción legal en contra de los futbolistas James Rodríguez y Luis Díaz, así como de la Federación Colombiana de Fútbol, fue admitida por un juzgado en Bogotá, en el marco de la previa del partido que la escuadra colombiana disputará ante la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

El proceso fue interpuesto el pasado 16 de junio por el ciudadano Francisco Javier Zuluaga y está siendo tramitado por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba. Según la información conocida, la autoridad judicial solicitó a la Federación los datos de contacto de los jugadores dentro de una acción en la que se les acusa de "traición a la patria".

El caso fue revelado por el periodista Javier Hernández Bonnet, quien señaló que el proceso mezcla elementos inusuales en el ámbito judicial y deportivo, generando debate por su naturaleza y alcance.

¿Cuál es el motivo de la acción legal contra los futbolistas? 

De acuerdo con versiones difundidas, la acción estaría relacionada con una imagen generada mediante inteligencia artificial que circuló en redes sociales, en la que ambos jugadores aparecían realizando un gesto político. Sin embargo, no se ha establecido con claridad cuál sería el derecho fundamental presuntamente vulnerado, un requisito clave para este tipo de procesos.

El periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó el contenido de la acción legal y aseguró que el audio presentado en la tutela resulta incoherente, criticando que haya llegado a instancias judiciales.

Expertos en derecho constitucional han explicado que las acciones de tutela deben ser admitidas en su fase inicial, aunque ello no implica que prosperen, especialmente si no existe claridad sobre el derecho vulnerado.

Mientras tanto, James Rodríguez y Luis Díaz continúan concentrados con la Selección de Colombia en Guadalajara, donde el equipo enfrentará este miércoles a la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial.

Etiquetas
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