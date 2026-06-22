Previo al duelo ante la RD Congo, presentan acción legal contra James Rodríguez y Luis Díaz

¿Por qué se presentó acción legal contra James y Luis Díaz antes del duelo ante RD Congo?

Una acción legal en contra de los futbolistas James Rodríguez y Luis Díaz, así como de la Federación Colombiana de Fútbol, fue admitida por un juzgado en Bogotá, en el marco de la previa del partido que la escuadra colombiana disputará ante la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

El proceso fue interpuesto el pasado 16 de junio por el ciudadano Francisco Javier Zuluaga y está siendo tramitado por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba. Según la información conocida, la autoridad judicial solicitó a la Federación los datos de contacto de los jugadores dentro de una acción en la que se les acusa de "traición a la patria".

El caso fue revelado por el periodista Javier Hernández Bonnet, quien señaló que el proceso mezcla elementos inusuales en el ámbito judicial y deportivo, generando debate por su naturaleza y alcance.

¿Cuál es el motivo de la acción legal contra los futbolistas?

De acuerdo con versiones difundidas, la acción estaría relacionada con una imagen generada mediante inteligencia artificial que circuló en redes sociales, en la que ambos jugadores aparecían realizando un gesto político. Sin embargo, no se ha establecido con claridad cuál sería el derecho fundamental presuntamente vulnerado, un requisito clave para este tipo de procesos.

El periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó el contenido de la acción legal y aseguró que el audio presentado en la tutela resulta incoherente, criticando que haya llegado a instancias judiciales.

Expertos en derecho constitucional han explicado que las acciones de tutela deben ser admitidas en su fase inicial, aunque ello no implica que prosperen, especialmente si no existe claridad sobre el derecho vulnerado.

Mientras tanto, James Rodríguez y Luis Díaz continúan concentrados con la Selección de Colombia en Guadalajara, donde el equipo enfrentará este miércoles a la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial.

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