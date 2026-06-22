Leyenda del futbol dice que gol de Messi debió anularse

 Peter Schmeichel dice que gol de Messi debió anularse
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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Finalizado
South Africa SAO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
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Finalizado
Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
Finalizado
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
90+
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
70
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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Croatia CRO
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17/06 17:00 HS
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Finalizado
England ENG
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

Leyenda del futbol dice que gol de Messi debió anularse

por Oliver Paniagua
Una voz autorizada del futbol pide anular el gol de Messi., Redes sociales.
Una voz autorizada del futbol pide anular el gol de Messi. / FOTO: Redes sociales.

¿Debió ser anulado el gol récord de Messi? La polémica que divide opiniones.

Lionel Messi volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 con una actuación determinante en la victoria de Argentina ante Austria, partido en el que anotó dos goles y selló la clasificación del conjunto albiceleste a los 16avos de final. Sin embargo, su primer tanto quedó envuelto en polémica tras las declaraciones de una leyenda del futbol mundial.

El exarquero Peter Schmeichel sorprendió durante la transmisión del encuentro al asegurar que el gol inicial del astro argentino no debió ser convalidado. El histórico guardameta danés apuntó directamente contra la decisión arbitral y la intervención del VAR, al considerar que existió una infracción previa en la jugada.

Creo que Messi ha estado fantástico, pero no creo que ese gol debiera haber sido válido", expresó Schmeichel en el entretiempo para la cadena Fox Sports. El exfutbolista sostuvo que la acción debió detenerse por una falta previa en el inicio de la jugada.

Schmeichel cuestionó el criterio del árbitro  

Piensen en cómo consiguieron el penal: fue una patada por detrás del jugador. Ahora, en la jugada del gol había un tiro libre por falta de Mac Allister. Debió sancionarse porque la jugada continúa hasta el gol. El VAR debería haberlo anulado", amplió el exarquero, cuestionando el criterio del árbitro egipcio Amin Mohamed Omar.

Pese a la controversia, el tanto de Messi fue convalidado y terminó siendo clave en el desarrollo del partido. Con esa anotación, el capitán argentino superó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador histórico en Copas del Mundo, alcanzando una nueva marca en la historia del torneo.

Messi hace historia: se convierte en el máximo goleador de los Mundiales

El capitán argentino alcanza los 18 goles en Copas del Mundo y supera a Miroslav Klose como máximo artillero en la historia del torneo.

En la segunda mitad, el delantero rosarino amplió su cuenta personal, elevando su registro a 18 goles mundialistas y consolidando aún más su legado en la competencia más importante del futbol.

Peter Schmeichel, considerado uno de los mejores arqueros de la historia y campeón de la Eurocopa 1992 con Dinamarca, actualmente se desempeña como comentarista internacional, donde suele generar repercusión con sus análisis en grandes torneos.

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