Leyenda del futbol dice que gol de Messi debió anularse

¿Debió ser anulado el gol récord de Messi? La polémica que divide opiniones.

Lionel Messi volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 con una actuación determinante en la victoria de Argentina ante Austria, partido en el que anotó dos goles y selló la clasificación del conjunto albiceleste a los 16avos de final. Sin embargo, su primer tanto quedó envuelto en polémica tras las declaraciones de una leyenda del futbol mundial.

El exarquero Peter Schmeichel sorprendió durante la transmisión del encuentro al asegurar que el gol inicial del astro argentino no debió ser convalidado. El histórico guardameta danés apuntó directamente contra la decisión arbitral y la intervención del VAR, al considerar que existió una infracción previa en la jugada.

Creo que Messi ha estado fantástico, pero no creo que ese gol debiera haber sido válido", expresó Schmeichel en el entretiempo para la cadena Fox Sports. El exfutbolista sostuvo que la acción debió detenerse por una falta previa en el inicio de la jugada.

Schmeichel cuestionó el criterio del árbitro

Piensen en cómo consiguieron el penal: fue una patada por detrás del jugador. Ahora, en la jugada del gol había un tiro libre por falta de Mac Allister. Debió sancionarse porque la jugada continúa hasta el gol. El VAR debería haberlo anulado", amplió el exarquero, cuestionando el criterio del árbitro egipcio Amin Mohamed Omar.

Pese a la controversia, el tanto de Messi fue convalidado y terminó siendo clave en el desarrollo del partido. Con esa anotación, el capitán argentino superó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador histórico en Copas del Mundo, alcanzando una nueva marca en la historia del torneo.

Messi hace historia: se convierte en el máximo goleador de los Mundiales El capitán argentino alcanza los 18 goles en Copas del Mundo y supera a Miroslav Klose como máximo artillero en la historia del torneo.

En la segunda mitad, el delantero rosarino amplió su cuenta personal, elevando su registro a 18 goles mundialistas y consolidando aún más su legado en la competencia más importante del futbol.

Peter Schmeichel, considerado uno de los mejores arqueros de la historia y campeón de la Eurocopa 1992 con Dinamarca, actualmente se desempeña como comentarista internacional, donde suele generar repercusión con sus análisis en grandes torneos.

Etiquetas