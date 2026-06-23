IShowSpeed festejó el penal errado de Messi ante Austria y terminó abandonando el estadio

 Speed celebra penal fallido de Messi y abandona estadio
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00 England England Ghana Ghana 00
79:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
77
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

IShowSpeed festejó el penal errado de Messi ante Austria y terminó abandonando el estadio

por Luisa Maria Godinez
IShowSpeed, Instagram
IShowSpeed / FOTO: Instagram

Luego de celebrar el fallo del argentino, el famosos streamer se retiró del partido antes de tiempo tras el histórico primer gol de Messi, mostrando su desencanto.

El partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026 no solo captó la atención por los goles de Messi, sino también por el show fuera de la cancha, protagonizado por uno de los streamers más populares del mundo: IShowSpeed.

Con la camiseta roja de Austria, el creador de contenido estadounidense, conocido por su ferviente apoyo a Cristiano Ronaldo, fue una de las figuras centrales en las tribunas y en las redes sociales, reaccionando en vivo a cada jugada de Lionel Messi.

El momento más viral llegó cuando Messi tuvo la oportunidad de anotar desde el punto penal. Mientras los hinchas argentinos aguardaban la ejecución, Speed se mostró visiblemente tenso e incluso expresó su deseo de que el capitán sudamericano fallara el disparo.

Cuando el remate salió desviado, el streamer celebró eufórico, comportándose como si Austria hubiese marcado un tanto.

La escena cobró un matiz interesante porque junto a Speed se encontraba su padre, vestido con la camiseta albiceleste, apoyando abiertamente al equipo argentino. La relación entre ambos se puso en evidencia: mientras el hijo saltaba de alegría con el penal fallado, el padre mantenía la esperanza de ver ganar a la selección liderada por Messi.

La revancha de Messi y la reacción de Speed

No tardó en llegar la respuesta del astro rosarino. Antes de finalizar la primera mitad, Messi anotó el primer gol para Argentina y la reacción de Speed fue de absoluto asombro, abriendo los ojos sin poder ocultar la sorpresa por la definición.

El padre del streamer festejó de manera efusiva, gritando el gol casi en la cara de su hijo, vestido de Austria. Esta imagen se viralizó rápidamente, mostrando el contraste generacional y de pasiones entre ambos aficionados.

Mientras la celebración recorría redes sociales, Speed se enteró de la magnitud histórica del gol: Messi sumó su tanto número 17 en Mundiales y superó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de la competición masculina.

Al recibir esta noticia, el streamer volvió a mostrar desconcierto, sin poder ocultar lo impactante del récord alcanzado por el argentino.

El episodio más llamativo tuvo lugar luego del segundo gol de Messi. Speed, visiblemente frustrado por la actuación de la selección campeona del mundo, optó por retirarse del estadio antes de que concluyera el encuentro. Esta decisión fue reflejo de su desencanto y reafirmó la rivalidad simbólica que mantiene con Messi en sus contenidos.

Etiquetas
AustriaMessipenalMundial 2026SpeedIShowSpeed

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