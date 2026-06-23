IShowSpeed festejó el penal errado de Messi ante Austria y terminó abandonando el estadio

Luego de celebrar el fallo del argentino, el famosos streamer se retiró del partido antes de tiempo tras el histórico primer gol de Messi, mostrando su desencanto.

El partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026 no solo captó la atención por los goles de Messi, sino también por el show fuera de la cancha, protagonizado por uno de los streamers más populares del mundo: IShowSpeed.

Con la camiseta roja de Austria, el creador de contenido estadounidense, conocido por su ferviente apoyo a Cristiano Ronaldo, fue una de las figuras centrales en las tribunas y en las redes sociales, reaccionando en vivo a cada jugada de Lionel Messi.

El momento más viral llegó cuando Messi tuvo la oportunidad de anotar desde el punto penal. Mientras los hinchas argentinos aguardaban la ejecución, Speed se mostró visiblemente tenso e incluso expresó su deseo de que el capitán sudamericano fallara el disparo.

Cuando el remate salió desviado, el streamer celebró eufórico, comportándose como si Austria hubiese marcado un tanto.

La escena cobró un matiz interesante porque junto a Speed se encontraba su padre, vestido con la camiseta albiceleste, apoyando abiertamente al equipo argentino. La relación entre ambos se puso en evidencia: mientras el hijo saltaba de alegría con el penal fallado, el padre mantenía la esperanza de ver ganar a la selección liderada por Messi.

La revancha de Messi y la reacción de Speed

No tardó en llegar la respuesta del astro rosarino. Antes de finalizar la primera mitad, Messi anotó el primer gol para Argentina y la reacción de Speed fue de absoluto asombro, abriendo los ojos sin poder ocultar la sorpresa por la definición.

El padre del streamer festejó de manera efusiva, gritando el gol casi en la cara de su hijo, vestido de Austria. Esta imagen se viralizó rápidamente, mostrando el contraste generacional y de pasiones entre ambos aficionados.

Mientras la celebración recorría redes sociales, Speed se enteró de la magnitud histórica del gol: Messi sumó su tanto número 17 en Mundiales y superó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de la competición masculina.

Al recibir esta noticia, el streamer volvió a mostrar desconcierto, sin poder ocultar lo impactante del récord alcanzado por el argentino.

El episodio más llamativo tuvo lugar luego del segundo gol de Messi. Speed, visiblemente frustrado por la actuación de la selección campeona del mundo, optó por retirarse del estadio antes de que concluyera el encuentro. Esta decisión fue reflejo de su desencanto y reafirmó la rivalidad simbólica que mantiene con Messi en sus contenidos.

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