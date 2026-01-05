Ishowspeed herido tras grabar video con un guepardo

El popular streamer y youtuber estadounidense Darren Jason Watkins Jr., mundialmente conocido como IShowSpeed o simplemente Speed, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de protagonizar un arriesgado reto que terminó con una lesión.
El creador de contenido resultó herido tras intentar grabar un video compitiendo en velocidad contra un guepardo, uno de los animales terrestres más rápidos del planeta, en el marco de su actual gira por África.
El incidente quedó registrado en video y fue compartido por el propio Speed en sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. En las imágenes se observa al streamer presentar el desafío con entusiasmo y anunciar a su inesperado rival.
"Hoy voy a correr contra este guepardo", dice ante la cámara, sin imaginar que el encuentro con el felino no saldría exactamente como lo planeaba.
Antes de que iniciara oficialmente la carrera, el guepardo reaccionó de manera imprevista y se lanzó contra Speed, provocándole un rasguño visible en la pierna derecha. El ataque generó momentos de tensión entre el equipo que acompañaba al influencer, aunque la herida no fue de gravedad.
A pesar del susto y del dolor, Speed decidió continuar con el reto, fiel a su estilo provocador y temerario que lo ha caracterizado desde el inicio de su carrera en internet.
Minutos después del incidente, ambos se colocaron en la línea de partida. Tras la señal de salida, Speed arrancó a toda velocidad, mientras el guepardo aceleró con una facilidad abrumadora. En cuestión de segundos, el felino tomó una clara ventaja, aunque al final ambos logran llegar a la meta casi al mismo tiempo.
Según datos de National Geographic, los guepardos pueden alcanzar velocidades de entre 100 y 110 kilómetros por hora en distancias cortas, lo que los convierte en los animales terrestres más rápidos del mundo.
En contraste, la velocidad máxima registrada por un ser humano pertenece al velocista jamaicano Usain Bolt, quien alcanzó 44.72 kilómetros por hora durante los 100 metros planos en 2009. El resultado del reto, por tanto, era previsible, aunque el riesgo asumido por el streamer generó un amplio debate en redes sociales.
Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente, acumulando millones de reproducciones y provocando reacciones divididas. Mientras algunos seguidores aplaudieron la valentía —o imprudencia— de Speed, otros cuestionaron la exposición innecesaria al peligro y el manejo de animales salvajes con fines de entretenimiento.
Speed se encuentra actualmente realizando una gira por África, la cual se extenderá hasta finales de este mes. Durante su estancia, ha compartido diversas actividades con sus seguidores, entre ellas visitas a safaris, encuentros culturales y retos físicos que forman parte de su contenido habitual. Este viaje se suma a la larga lista de recorridos internacionales que el youtuber ha realizado en los últimos años como parte de su crecimiento global.
La trayectoria de IShowSpeed ha estado marcada por retos extremos, transmisiones espontáneas y una personalidad explosiva que lo llevó a convertirse en una de las figuras más reconocidas del streaming mundial. Inició su carrera creando contenido relacionado con videojuegos, especialmente NBA 2K y FIFA, pero su popularidad se disparó gracias a clips virales, reacciones exageradas y desafíos físicos.
Uno de los momentos más comentados de su carrera ocurrió en noviembre de 2024, cuando se enfrentó al campeón olímpico Noah Lyles en una carrera de 50 metros con una apuesta de 100 mil dólares, evento que generó enorme expectativa y millones de visualizaciones. Desde entonces, las carreras y los desafíos de velocidad se convirtieron en una constante dentro de su contenido.
Su visita a Guatemala
Además de África, Speed ha visitado diversos países de América Latina en los últimos años. En 2025 visitó Guatemala, una parada que fue ampliamente celebrada por la comunidad digital del país. Durante su estadía, recorrió zonas turísticas, convivió con fans y realizó transmisiones en tiempo real que mostraron aspectos culturales y cotidianos de Guatemala, consolidando aún más su conexión con el público latinoamericano.
Mira también:
@emisorasunidas897
🌋 Majestuoso volcán de Fuego 🔥 . . #VolcanesGuatemala #VolcanDeFuego #Erupcion♬ sonido original - Emisoras Unidas