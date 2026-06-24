¿Lo logrará? Fredy Futbol aceptó el reto y se teñirá el cabello en vivo

Con ayuda de los oyentes de Universo Futbol, de Emisoras Unidas, el famoso cronista deportivo se cambiará el look en plena transmisión.

La emoción del Mundial no solo se vive dentro de la cancha. También se siente en cada transmisión, en cada comentario y en cada interacción de una audiencia que sigue demostrando que la pasión por el futbol se vive al máximo. Durante la transmisión en TikTok del partido entre Portugal y Uzbekistán, Fredy Futbol lanzó un desafío que rápidamente encendió a toda la comunidad: si la transmisión alcanzaba los 400 mil likes, él se teñiría el cabello.

La respuesta de la audiencia fue inmediata. Con energía, comentarios, reacciones y mucho apoyo, la meta no solo se cumplió, sino que fue superada con creces. Ahora, Fredy Futbol deberá cumplir su promesa frente a todos los aficionados.

El esperado cambio de look llegará este sábado 27 de junio, durante la previa de los partidos Colombia vs. Portugal y Uzbekistán vs. República Democrática del Congo, donde Fredy aparecerá con una imagen totalmente renovada.

La gran pregunta ahora es: ¿de qué color se pintará el cabello? ¿Será un look inspirado en el Mundial? ¿Cómo reaccionará la audiencia al verlo en vivo?

Lo cierto es que este momento será una celebración de la conexión entre Universo Futbol y su comunidad, una muestra de cómo la participación de los seguidores puede convertir una transmisión deportiva en una experiencia inolvidable.

No te pierdas este sábado la previa mundialista y acompaña a Fredy Futbol en el cumplimiento de su reto.

Universo Futbol: donde la pasión por el fútbol también se vive fuera de la cancha.

Fredy Futbol - Instagram

Más detalles

Emisoras Unidas de Guatemala abrió sus puertas de forma oficial al Universo Futbol, el nuevo concepto radial para vivir de mejor manera la experiencia del Mundial 2026, el cual arrancó el 11 de junio, con el duelo entre México, uno de los tres países anfitriones, y Sudáfrica.

El Universo Futbol es la propuesta innovadora de Emisoras Unidas, y está dirigido especialmente para el oyente de la radio y los apasionados por el futbol, quienes podrán tener un espacio especial para informarse e interactuar con relación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta propuesta es encabezada por Marco Tulio Ipuerto, quien estará acompañado por los integrantes de El Mejor Equipo: Kike Rodríguez, Fredy López, conocido como Fredy Futbol, Julio Mauricio Arias, Juan Pablo Mata y Estuardo García Carrera.

Asimismo, se contará con grandes personajes de la radio guatemalteca para la franja de entretenimiento, como Don Próspero Ventura, Jenny Carrera, Melany Reina, Victoria Romanoff, Jorge Ramírez y Tity El Ducke.

Universo Futbol, el nuevo concepto de Emisoras Unidas de Guatemala - EU Digital y EFE

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