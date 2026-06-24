¿Lo logrará? Fredy Futbol aceptó el reto y se teñirá el cabello en vivo

 Fredy Futbol se Tiñe el Cabello en Vivo: ¿Lo Logrará?
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
90+
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
88
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Lo logrará? Fredy Futbol aceptó el reto y se teñirá el cabello en vivo

por Luisa Maria Godinez
Fredy Futbol, Alejandro Chet
Fredy Futbol / FOTO: Alejandro Chet

Con ayuda de los oyentes de Universo Futbol, de Emisoras Unidas, el famoso cronista deportivo se cambiará el look en plena transmisión.

La emoción del Mundial no solo se vive dentro de la cancha. También se siente en cada transmisión, en cada comentario y en cada interacción de una audiencia que sigue demostrando que la pasión por el futbol se vive al máximo. Durante la transmisión en TikTok del partido entre Portugal y Uzbekistán, Fredy Futbol lanzó un desafío que rápidamente encendió a toda la comunidad: si la transmisión alcanzaba los 400 mil likes, él se teñiría el cabello.

La respuesta de la audiencia fue inmediata. Con energía, comentarios, reacciones y mucho apoyo, la meta no solo se cumplió, sino que fue superada con creces. Ahora, Fredy Futbol deberá cumplir su promesa frente a todos los aficionados.

El esperado cambio de look llegará este sábado 27 de junio, durante la previa de los partidos Colombia vs. Portugal y Uzbekistán vs. República Democrática del Congo, donde Fredy aparecerá con una imagen totalmente renovada.

La gran pregunta ahora es: ¿de qué color se pintará el cabello? ¿Será un look inspirado en el Mundial? ¿Cómo reaccionará la audiencia al verlo en vivo?

Lo cierto es que este momento será una celebración de la conexión entre Universo Futbol y su comunidad, una muestra de cómo la participación de los seguidores puede convertir una transmisión deportiva en una experiencia inolvidable.

No te pierdas este sábado la previa mundialista y acompaña a Fredy Futbol en el cumplimiento de su reto.

Universo Futbol: donde la pasión por el fútbol también se vive fuera de la cancha.

Foto embed
Fredy Futbol - Instagram

Más detalles

Emisoras Unidas de Guatemala abrió sus puertas de forma oficial al Universo Futbol, el nuevo concepto radial para vivir de mejor manera la experiencia del Mundial 2026, el cual arrancó el 11 de junio, con el duelo entre México, uno de los tres países anfitriones, y Sudáfrica.

El Universo Futbol es la propuesta innovadora de Emisoras Unidas, y está dirigido especialmente para el oyente de la radio y los apasionados por el futbol, quienes podrán tener un espacio especial para informarse e interactuar con relación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.  

Esta propuesta es encabezada por Marco Tulio Ipuerto, quien estará acompañado por los integrantes de El Mejor Equipo: Kike Rodríguez, Fredy López, conocido como Fredy Futbol, Julio Mauricio Arias, Juan Pablo Mata y Estuardo García Carrera.

Asimismo, se contará con grandes personajes de la radio guatemalteca para la franja de entretenimiento, como Don Próspero Ventura, Jenny Carrera, Melany Reina, Victoria Romanoff, Jorge Ramírez y Tity El Ducke.

Foto embed
Universo Futbol, el nuevo concepto de Emisoras Unidas de Guatemala - EU Digital y EFE
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