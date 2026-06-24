Mathías Olivera, un 'cantante de orquesta' para frenar a Lamine Yamal

 Olivera, un 'cantante de orquesta' para frenar a Yamal
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
56:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
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Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
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Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Mathías Olivera, un 'cantante de orquesta' para frenar a Lamine Yamal

por Oscar Coronado
Mathias Olivera, seleccionado de Uruguay
Mathias Olivera, seleccionado de Uruguay / FOTO: EFE

Olivera abandonaría el centro de la zaga, donde ha cumplido con solvencia durante los dos primeros encuentros, para regresar al lateral izquierdo.

A veces el futbol es un asunto de vueltas inesperadas. Mathías Olivera llegó a España como un joven defensa uruguayo con más ilusión que cartel. Años después, convertido en jugador del Nápoles y fijo para Marcelo Bielsa, podría encontrarse ante la misión más delicada de Uruguay en este Mundial: intentar contener a Lamine Yamal.

Para ello tendría que producirse un movimiento previo. José María Giménez, recuperado ya de una lesión en un tobillo que alteró su preparación para el torneo, vuelve a estar disponible. Bielsa no ofrece pistas, pero la necesidad aprieta. Los empates frente a Arabia Saudí (1-1) y Cabo Verde (2-2) han dejado a Uruguay en una situación comprometida y el seleccionador necesita encontrar respuestas antes de enfrentarse a España.

La entrada de Giménez permitiría recomponer la defensa. Olivera abandonaría el centro de la zaga, donde ha cumplido con solvencia durante los dos primeros encuentros, para regresar al lateral izquierdo, el territorio que conoce de memoria tras varias temporadas recorriendo la banda del Nápoles.

Y ahí aparecería Lamine Yamal. Porque si España tiene un nombre capaz de alterar cualquier plan, ese es el del extremo del Barcelona. Frente a su imaginación, su velocidad y su capacidad para desequilibrar, Uruguay podría presentar a uno de esos defensores que forman parte de la tradición futbolística del país.

Olivera representa el perfil clásico del jugador uruguayo: intenso, competitivo, poderoso en el juego aéreo y dispuesto a convertir cada duelo en una cuestión personal. Pero no siempre fue así.

Fernando Muslera, entre la leyenda y la duda en Uruguay

Muslera ha sido señalado en los dos encuentros disputados por Uruguay, especialmente frente a Cabo Verde, cuando protagonizó una de las acciones más desafortunadas del torneo.

El 'cantante de orquesta' de Bordalás

Para entender al futbolista que hoy es una pieza imprescindible para Bielsa hay que viajar a Getafe y escuchar a José Bordalás. Fue él quien recibió en 2017 a un joven procedente de Nacional y quien se encargó de moldear a un jugador que entonces estaba lejos de la versión actual.

La primera impresión, de hecho, fue cualquier cosa menos prometedora: "Pensaba que no era un futbolista porque vino con sobrepeso. Luego lo he hablado con él y nos reíamos. Yo creía que era un cantante de una orquesta porque vino de rojo y con sobrepeso. Y yo digo: 'Pero tiene barriga este chico'. Porque viene de otra Liga y no tenía la cultura de lo que es cuidarse, la alimentación y demás", recordó Bordalás en una entrevista a Relevo.

La anécdota retrata el punto de partida. El resto fue trabajo. Aquel supuesto 'cantante de orquesta' se convirtió poco a poco en uno de los hombres de confianza de Bordalás. Aprendió a competir, a sufrir y a interpretar el oficio de defensor como se hace en los equipos del técnico alicantino: sin concesiones y con una atención obsesiva por cada detalle.

La transformación fue tan evidente que el Nápoles acabó pagando 18 millones de euros para incorporarlo al término de la temporada 2021/22.

"Con su voluntad y la ayuda de todos nosotros, hoy es un chico que está jugando en el Nápoles a un nivel altísimo. Me alegro muchísimo porque es un chaval que lo merece", apuntó Bordalás.

El misterioso regalo del entrenador de Cabo Verde para el uruguayo

Un emotivo gesto protagonizado por los entrenadores de Uruguay y Cabo Verde llamó la atención antes de uno de los partidos más intensos del Mundial 2026.

*Información EFE.

Etiquetas
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