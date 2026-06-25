España: Nico Williams asegura estar recuperado

El delantero del Athletic Club afirmó que ya está listo físicamente y dejó en manos del seleccionador Luis de la Fuente su participación en el partido ante Uruguay, en la última jornada del grupo H.

El delantero Nico Williams aseguró este jueves que ya se encuentra recuperado de las molestias físicas que lo afectaron recientemente y se mostró disponible para ser tomado en cuenta por la selección de España en el Mundial.

"Tampoco me quiero poner fechas; no quiero hablar muy alto, sino seguir trabajando como lo estoy haciendo y el míster decidirá si ponerme o no. Si me pone, voy a ser el hombre más feliz del mundo y si no me pone, también", declaró a los medios de comunicación.

El atacante del Athletic Club señaló que se encuentra motivado por volver a competir, aunque reconoció que deberá ser paciente y respetar las decisiones del cuerpo técnico.

"Es difícil porque soy un jugador a todo o nada", añadió.

La selección de España se entrenó este jueves en Guadalajara como parte de su preparación para el encuentro ante Uruguay, correspondiente a la última jornada del grupo H, en el que ambos equipos se juegan la clasificación directa a los dieciseisavos de final.

Previo a la práctica, jugadores y cuerpo técnico de España guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas y damnificados por los terremotos ocurridos esta semana en Venezuela.

En la misma jornada, el defensa Pedro Porro rechazó que España parta como favorita ante Uruguay y anticipó un partido de alta exigencia física.

"Favorito, a día de hoy hay muy poco. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo", afirmó.

El jugador del Tottenham Hotspur destacó el nivel mostrado por el equipo y restó importancia a las críticas tras el empate sin goles ante Cabo Verde en el debut.

Porro añadió que el equipo se siente bien recibido en México y que espera un ambiente favorable en el duelo ante Uruguay.

España lidera el grupo H con cuatro puntos, seguida de Uruguay y Cabo Verde con dos, mientras que Arabia Saudita suma una unidad. Con información de EFE

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