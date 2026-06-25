 José Córdoba: Panamá sabe competir ante grandes equipos
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14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Ecuador Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
14
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
13
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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José Córdoba: Panamá sabe competir ante grandes equipos

por Oscar Coronado
José Córdoba, seleccionado panameño
José Córdoba, seleccionado panameño / FOTO: EFE

Panamá llega al cierre de la fase de grupos sin opciones de pasar a los dieciseisavos, después de perder sus dos primeros partidos.

El defensa panameño José Córdoba aseguró este jueves que Panamá afrontará su último partido del Mundial 2026 contra Inglaterra con "mucha seriedad" y "mucha madurez", pese a estar ya eliminada, y afirmó que el objetivo será cerrar el torneo dando una buena imagen ante "una gran selección".

"Sabemos que quedamos fuera de la Copa del Mundo, pero vamos a afrontar el último partido con mucha seriedad, con mucha madurez y sabiendo que jugaremos contra un gran rival", declaró Córdoba en una rueda de prensa celebrada en la sede de la concentración panameña, el complejo hotelero Nottawasaga, a unos 80 kilómetros al norte de Toronto.

Panamá llega al cierre de la fase de grupos sin opciones de pasar a los dieciseisavos, después de perder sus dos primeros partidos en los que dejó una buena impresión competitiva.

El equipo de Thomas Christiansen, que disputa su segundo mundial tras Rusia 2018, cayó ante Ghana y Croacia, dos selecciones de mayor recorrido internacional, aunque mantuvo durante parte de ambos encuentros la sensación de estar cerca de competir por un mejor resultado.

El polémico comentario de un jugador de la selección de Panamá sobre Centroamérica

Las declaraciones realizadas hace varios años por Aníbal Godoy volvieron a viralizarse en redes sociales.

Saca conclusiones positivas

Córdoba destacó precisamente esa lectura positiva del paso panameño por el torneo. "Nos quedamos con muchas cosas positivas de lo que hicimos, de cómo el equipo respondió en cada partido", señaló el central, que insistió en que esa situación "no nos quita la motivación".

El central, que juega en el Norwich City inglés, subrayó el significado especial de medirse a Inglaterra, una selección cargada de futbolistas de primer nivel. "Significa mucho para mí estar en el fútbol inglés y poder representar a mi nación, jugar contra ellos, contra jugadores con mucha calidad", dijo.

Para Córdoba, el duelo servirá también como una prueba de crecimiento colectivo. "Será demostrar a una gran selección la calidad de jugadores que tenemos y dar una buena imagen, mostrar al mundo que Panamá tiene buenos jugadores y que sabemos competir", afirmó.

El defensa se mostró satisfecho con su rendimiento personal en el Mundial, al considerar que ha ofrecido "buena protección" y "mucha seguridad atrás". "He estado al 100 % concentrado y eso me hace sentir bien conmigo mismo", apuntó.

Córdoba también agradeció el apoyo de los aficionados panameños en Toronto. "Ver nuestra linda bandera por las calles de Toronto" hizo feliz al equipo, aseguró, antes de pedir a los aficionados que sigan respaldando a la selección.

Croacia derrota a Panamá y suma primer triunfo en Mundial 2026

Panamá sigue sin sumar puntos en las Copas del Mundo de la FIFA. Lo deberá intentar ante Inglaterra.

*Información EFE.

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