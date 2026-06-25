Mbappé vs. Haaland, el gran duelo por liderato del grupo I

Noruega y Francia se medirán en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), a partir de las 13:00 horas de Guatemala.

La Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland jugarán este viernes en uno de los duelos más atractivos de la primera fase del Mundial, un choque que decidirá al líder del grupo I y en el que sus dos grandes estrellas intentarán dar caza a Lionel Messi en la pelea de goleadores.

Noruega y Francia se medirán en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), a partir de las 13:00 horas GT, la misma hora en la que jugarán Senegal e Irak en Toronto (Canadá) para cerrar el grupo I.

Francia y Noruega suman seis puntos tras cosechar sendas victorias en sus dos primeros partidos, pero 'Les Bleus' lideran el grupo por diferencia de goles, por lo que Haaland y compañía están obligados a vencer si quieren asaltar la primera plaza.

El primero del grupo se medirá en dieciseisavos a un tercero que podría ser Suecia, Japón o Paraguay, pero quedará en el mismo lado del cuadro que Alemania -con un posible cruce en octavos de final- o, previsiblemente, España.

El que quede segundo se enfrentará al también segundo del grupo E, con Costa de Marfil como rival más probable. A partir de ahí, si continúa avanzando en el torneo, podría encontrarse con Brasil o Argentina.

Mbappé evita compararse con Messi tras el récord del argentino Pese a que la distancia entre ambos es mínima en la clasificación histórica del torneo, Mbappé aseguró que su prioridad está lejos de los récords individuales.

Tras la estela de Messi

Más allá de la pugna por las posiciones, el partido tiene el gran atractivo del cara a cara entre Mbappé y Haaland, líderes de una Francia que es una de las grandes favoritas y de una Noruega en un gran momento de forma que aspira a ser la revelación del Mundial.

De hecho, en este nuevo Mundial con 48 selecciones y doce grupos, el Noruega-Francia sobresale en una primera fase con escasos enfrentamientos entre grandes selecciones, junto al España-Uruguay, Brasil-Marruecos o Portugal-Colombia.

Mbappé y Haaland llegan con dos dobletes cada uno, pero el '9' del Real Madrid, campeón del mundo en 2018, está a dos tantos de Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales, mientras que el del Manchester City es un recién llegado tras 28 años de ausencia de Noruega.

Haaland ha firmado 59 goles en 52 partidos con Noruega, mientras Mbappé ha alcanzado los 60 en 100 encuentros con Francia, ambos ya consolidados como máximos goleadores históricos de sus selecciones.

De la mano de Erling Haaland, Noruega clasifica a dieciseisavos de final Doblete en el debut, doblete en el segundo encuentro, y Haaland es el gran líder de este seleccionado noruego.

*Información EFE.

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