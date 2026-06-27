Cristiano Ronaldo y James Rodríguez: de conquistar Europa juntos a disputar el liderato del grupo en el Mundial

 Cristiano y James: De Europa juntos a luchar en el Mundial
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-- Croatia Croatia Ghana Ghana --
27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez: de conquistar Europa juntos a disputar el liderato del grupo en el Mundial

por Amilcar Avila
Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, cuando jugaban en el Real Madrid, FIFA
Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, cuando jugaban en el Real Madrid / FOTO: FIFA

Portugal y Colombia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos, con el reencuentro de dos figuras que compartieron tres temporadas y siete títulos en el Real Madrid.

Cuando el balón ruede en el Hard Rock Stadium de Miami, habrá mucho más que tres puntos en juego. Portugal y Colombia definirán el liderato del Grupo K del Mundial 2026, pero el encuentro también marcará un reencuentro cargado de historia entre dos futbolistas que compartieron algunos de los años más exitosos del Real Madrid: Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

Ambos vuelven a verse las caras sobre un terreno de juego, aunque esta vez como líderes de selecciones que atraviesan un gran momento en el torneo.

Colombia llega con paso perfecto tras vencer a Uzbekistán y a República Democrática del Congo, mientras que Portugal suma cuatro unidades después de empatar en su debut y superar con autoridad a Uzbekistán. El ganador terminará la fase de grupos en el primer lugar.

Más allá de la clasificación, el partido revive una sociedad que dejó huella en el fútbol europeo. Entre 2014 y 2017, Cristiano y James compartieron vestuario en el Real Madrid, donde conquistaron siete títulos y protagonizaron algunas de las imágenes más recordadas de aquella generación blanca.

La historia comenzó poco después del Mundial de Brasil 2014. James aterrizó en Madrid tras convertirse en el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, mientras Cristiano ya era la gran figura del equipo. El colombiano ha contado en varias ocasiones que el portugués incluso se interesó por su situación antes de aquella Copa del Mundo y le deseó éxito durante el torneo.

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James Rodríguez -

Su estreno oficial como compañeros no pudo ser mejor. En la Supercopa de Europa de 2014 frente al Sevilla, James debutó como titular y Cristiano marcó los dos goles con los que el conjunto merengue levantó el primer trofeo de una etapa repleta de éxitos. 

Durante tres temporadas compartieron un equipo que dominó el fútbol europeo. Juntos conquistaron las ediciones de la Liga de Campeones de 2016 y 2017, la Liga española 2016/17, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes, formando parte de una de las plantillas más exitosas en la historia reciente del club.

Su entendimiento dentro del campo también dejó jugadas memorables. Una de las más recordadas ocurrió en Anfield durante la fase de grupos de la Liga de Campeones 2014/15, cuando James filtró un preciso pase por encima de la defensa del Liverpool para que Cristiano definiera de primera intención y ampliara su impresionante registro goleador. 

La admiración entre ambos siempre fue mutua. Durante su primera temporada en España, James describió al portugués como "un crack" y "una máquina de hacer goles", además de destacar su calidad humana. Años más tarde, Cristiano también salió en defensa del colombiano cuando su continuidad en el Real Madrid era objeto de debate.

"James debe quedarse, tiene mucho que darle al Madrid", afirmó el portugués en 2017. El colombiano, por su parte, ha reconocido que uno de los mayores aprendizajes de aquella etapa fue observar de cerca la disciplina y el profesionalismo de quien considera uno de los mejores futbolistas de la historia.

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cristiano ronaldo -

Ahora el contexto es diferente. Cristiano llega inspirado después de firmar un doblete frente a Uzbekistán y ampliar un registro que lo mantiene como el único futbolista en marcar en seis Copas del Mundo. James, mientras tanto, ejerce como capitán y cerebro de una selección colombiana que ha mostrado solidez y buen fútbol desde el inicio del torneo.

Durante 90 minutos dejarán a un lado la amistad y los recuerdos compartidos para competir por el liderato del grupo. Sin embargo, el duelo entre Portugal y Colombia también servirá para recordar una sociedad que conquistó Europa y que, años después, vuelve a cruzarse en el escenario más grande del futbol mundial.

Etiquetas
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