Cristiano Ronaldo y James Rodríguez: de conquistar Europa juntos a disputar el liderato del grupo en el Mundial

Portugal y Colombia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos, con el reencuentro de dos figuras que compartieron tres temporadas y siete títulos en el Real Madrid.

Cuando el balón ruede en el Hard Rock Stadium de Miami, habrá mucho más que tres puntos en juego. Portugal y Colombia definirán el liderato del Grupo K del Mundial 2026, pero el encuentro también marcará un reencuentro cargado de historia entre dos futbolistas que compartieron algunos de los años más exitosos del Real Madrid: Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

Ambos vuelven a verse las caras sobre un terreno de juego, aunque esta vez como líderes de selecciones que atraviesan un gran momento en el torneo.

Colombia llega con paso perfecto tras vencer a Uzbekistán y a República Democrática del Congo, mientras que Portugal suma cuatro unidades después de empatar en su debut y superar con autoridad a Uzbekistán. El ganador terminará la fase de grupos en el primer lugar.

Más allá de la clasificación, el partido revive una sociedad que dejó huella en el fútbol europeo. Entre 2014 y 2017, Cristiano y James compartieron vestuario en el Real Madrid, donde conquistaron siete títulos y protagonizaron algunas de las imágenes más recordadas de aquella generación blanca.

La historia comenzó poco después del Mundial de Brasil 2014. James aterrizó en Madrid tras convertirse en el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, mientras Cristiano ya era la gran figura del equipo. El colombiano ha contado en varias ocasiones que el portugués incluso se interesó por su situación antes de aquella Copa del Mundo y le deseó éxito durante el torneo.

James Rodríguez -

Su estreno oficial como compañeros no pudo ser mejor. En la Supercopa de Europa de 2014 frente al Sevilla, James debutó como titular y Cristiano marcó los dos goles con los que el conjunto merengue levantó el primer trofeo de una etapa repleta de éxitos.

Durante tres temporadas compartieron un equipo que dominó el fútbol europeo. Juntos conquistaron las ediciones de la Liga de Campeones de 2016 y 2017, la Liga española 2016/17, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes, formando parte de una de las plantillas más exitosas en la historia reciente del club.

Su entendimiento dentro del campo también dejó jugadas memorables. Una de las más recordadas ocurrió en Anfield durante la fase de grupos de la Liga de Campeones 2014/15, cuando James filtró un preciso pase por encima de la defensa del Liverpool para que Cristiano definiera de primera intención y ampliara su impresionante registro goleador.

La admiración entre ambos siempre fue mutua. Durante su primera temporada en España, James describió al portugués como "un crack" y "una máquina de hacer goles", además de destacar su calidad humana. Años más tarde, Cristiano también salió en defensa del colombiano cuando su continuidad en el Real Madrid era objeto de debate.

"James debe quedarse, tiene mucho que darle al Madrid", afirmó el portugués en 2017. El colombiano, por su parte, ha reconocido que uno de los mayores aprendizajes de aquella etapa fue observar de cerca la disciplina y el profesionalismo de quien considera uno de los mejores futbolistas de la historia.

cristiano ronaldo -

Ahora el contexto es diferente. Cristiano llega inspirado después de firmar un doblete frente a Uzbekistán y ampliar un registro que lo mantiene como el único futbolista en marcar en seis Copas del Mundo. James, mientras tanto, ejerce como capitán y cerebro de una selección colombiana que ha mostrado solidez y buen fútbol desde el inicio del torneo.

Durante 90 minutos dejarán a un lado la amistad y los recuerdos compartidos para competir por el liderato del grupo. Sin embargo, el duelo entre Portugal y Colombia también servirá para recordar una sociedad que conquistó Europa y que, años después, vuelve a cruzarse en el escenario más grande del futbol mundial.

Etiquetas