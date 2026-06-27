El capitán iraní explota contra la FIFA y Gianni Infantino

“Han hecho todo lo posible para eliminarnos”, afirmó Mehdi Taremi, quien lanzó una dura crítica contra la FIFA y su presidente tras el empate (1-1) ante Egipto.

La selección de Irán vivió una jornada cargada de tensión y frustración en el cierre del Grupo G, luego de empatar 1-1 frente a Egipto en un encuentro que pudo cambiar por completo su destino en la Copa del Mundo de la FIFA. El conjunto iraní finalizó en la tercera posición con tres puntos y, de momento, se mantiene entre los mejores terceros, aunque su clasificación a la siguiente ronda dependerá de los resultados que se disputen este sábado. La polémica marcó el desenlace del partido cuando un gol convertido en el tiempo de descuento fue invalidado por un fuera de juego milimétrico, una decisión que privó a Irán de una victoria que le habría asegurado el pase a la siguiente fase.

Tras el pitazo final, el capitán iraní, Mehdi Taremi, quien además había fallado un penal cuando su equipo perdía por 1-0, expresó duras críticas contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino. "Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo", declaró el delantero en la zona mixta, dejando en evidencia su descontento por la organización del torneo y las dificultades que, según él, ha enfrentado su selección durante la competencia.

Taremi apuntó contra la FIFA e Infantino

El atacante también cuestionó el incumplimiento de las promesas realizadas por el máximo dirigente del fútbol mundial. "Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿EE.UU.? ¡No sé! Díganme un nombre. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada", afirmó Taremi, visiblemente molesto por la situación que, asegura, ha afectado el rendimiento de su equipo.

Las críticas del capitán iraní también apuntaron a las complicaciones logísticas que ha debido enfrentar la delegación durante el campeonato. "Respondiendo la pregunta de: '¿Sienten que los organizadores de la Copa del Mundo, incluidos la FIFA y los funcionarios estadounidenses, prefieren que Irán sea eliminado de la competencia?', digo: Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera", manifestó, alimentando la controversia en torno a las condiciones que ha enfrentado su selección.

Pese a la decepción, Taremi cerró sus declaraciones con un mensaje de esperanza y solidaridad hacia el pueblo iraní. "Me siento triste, pero tenemos esperanza. Siempre damos lo mejor de nosotros. Jugamos por nuestra gente. Queremos enviar un mensaje de paz a la gente de Irán, fuera de Irán, a la FIFA, a todos. Pero nadie nos ofrece paz", concluyó.

Jugadores de Irán durante un partido del Mundial 2026 - EFE

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