La lesión del español Yeremy Pino “destapa” una dura norma del Mundial

 Lesión de Yeremy Pino revela dura norma en el Mundial
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27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
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Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

La lesión del español Yeremy Pino “destapa” una dura norma del Mundial

por Amilcar Avila
Yeremy Pino salió lesionado tras el encuentro contra Uruguay en el Mundial 2026, EFE
Yeremy Pino salió lesionado tras el encuentro contra Uruguay en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

El extremo del Crystal Palace podría perderse el resto del torneo por una posible fractura de clavícula, pero la normativa de la FIFA solo permite cambios por lesión antes del inicio del primer partido.

La selección de España no podrá sustituir a Yeremy Pino en la lista definitiva del Mundial 2026, incluso si la lesión del futbolista le impide continuar en la competición. Así lo establece el reglamento de la FIFA, que limita de forma estricta los cambios en las convocatorias una vez iniciado el torneo.

El extremo del Crystal Palace sufrió una posible fractura de clavícula, según informó el seleccionador Luis de la Fuente tras el partido ante Uruguay, lo que prácticamente le dejaría fuera del resto del campeonato.

Sin embargo, el artículo 24.2 del reglamento del Mundial establece que las sustituciones en la lista definitiva solo pueden realizarse hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección en el torneo, salvo excepciones muy concretas que requieren la aprobación expresa de la FIFA.

El texto oficial indica que "solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad a más tardar 24 horas antes del primer partido de la selección en el Mundial".

Aunque existe una excepción contemplada para situaciones especiales, esta no está detallada en el reglamento y queda sujeta a la interpretación del organismo rector del futbol mundial.

Foto embed
Partido entre España y Uruguay en Guadalajara - Agencia EFE

El caso de España contrasta con otras situaciones recientes en el torneo. La selección de Argentina, por ejemplo, realizó una modificación en su lista antes de su debut, cuando el central Franco Balerdi fue reemplazado por Marcos Senesi, dentro del plazo permitido.

El reglamento sí contempla una excepción específica para los porteros. El artículo 24.3 establece que un guardameta puede ser sustituido en cualquier momento de la fase final en caso de lesión grave o enfermedad, una flexibilidad que no aplica a los jugadores de campo.

De esta forma, España deberá continuar el torneo con la lista original, incluso si la lesión de Yeremy Pino se confirma como definitiva, quedando la selección sin posibilidad de incorporar un reemplazo. Con información de EFE

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