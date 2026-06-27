La lesión del español Yeremy Pino “destapa” una dura norma del Mundial

El extremo del Crystal Palace podría perderse el resto del torneo por una posible fractura de clavícula, pero la normativa de la FIFA solo permite cambios por lesión antes del inicio del primer partido.

La selección de España no podrá sustituir a Yeremy Pino en la lista definitiva del Mundial 2026, incluso si la lesión del futbolista le impide continuar en la competición. Así lo establece el reglamento de la FIFA, que limita de forma estricta los cambios en las convocatorias una vez iniciado el torneo.

El extremo del Crystal Palace sufrió una posible fractura de clavícula, según informó el seleccionador Luis de la Fuente tras el partido ante Uruguay, lo que prácticamente le dejaría fuera del resto del campeonato.

Sin embargo, el artículo 24.2 del reglamento del Mundial establece que las sustituciones en la lista definitiva solo pueden realizarse hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección en el torneo, salvo excepciones muy concretas que requieren la aprobación expresa de la FIFA.

El texto oficial indica que "solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad a más tardar 24 horas antes del primer partido de la selección en el Mundial".

Aunque existe una excepción contemplada para situaciones especiales, esta no está detallada en el reglamento y queda sujeta a la interpretación del organismo rector del futbol mundial.

Partido entre España y Uruguay en Guadalajara - Agencia EFE

El caso de España contrasta con otras situaciones recientes en el torneo. La selección de Argentina, por ejemplo, realizó una modificación en su lista antes de su debut, cuando el central Franco Balerdi fue reemplazado por Marcos Senesi, dentro del plazo permitido.

El reglamento sí contempla una excepción específica para los porteros. El artículo 24.3 establece que un guardameta puede ser sustituido en cualquier momento de la fase final en caso de lesión grave o enfermedad, una flexibilidad que no aplica a los jugadores de campo.

De esta forma, España deberá continuar el torneo con la lista original, incluso si la lesión de Yeremy Pino se confirma como definitiva, quedando la selección sin posibilidad de incorporar un reemplazo. Con información de EFE

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