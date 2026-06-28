Canadá deja la localía por primera vez y busca hacer más historia ante Sudáfrica

El conjunto canadiense disputará en Los Ángeles su primer partido de eliminación directa fuera de casa como coanfitrión del Mundial 2026, en un duelo inédito frente a una Sudáfrica que también persigue un boleto histórico a octavos de final.

Canadá afrontará este domingo un reto sin precedentes en su historia mundialista cuando enfrente a Sudáfrica en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El compromiso, que se disputará en el Estadio de Los Ángeles y está programada para la 1 de tarde (hora de Guatemala), marcará la primera ocasión en que un país coanfitrión de una Copa del Mundo juegue una serie de eliminación directa fuera de su propio territorio.

El partido representa un cambio de escenario para la selección canadiense, que durante la fase de grupos contó con el respaldo de su afición en casa y ahora deberá buscar la clasificación lejos de ese entorno favorable. Más allá del aspecto deportivo, el encuentro supone un hecho inédito en la historia de los Mundiales organizados por más de un país.

Canadá llega a esta instancia después de firmar la mejor actuación mundialista de su historia al superar la fase de grupos por primera vez en tres participaciones. Sin embargo, el equipo norteamericano dejó escapar el liderato del Grupo B en la última jornada tras caer 2-1 frente a Suiza, resultado que lo obligó a trasladarse a territorio estadounidense para disputar los dieciseisavos de final.

Del otro lado aparece una selección sudafricana que también vive un torneo histórico. Los Bafana Bafana alcanzaron por primera vez una ronda de eliminación directa gracias a una victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que selló su clasificación como segundos del Grupo A.

El camino del conjunto africano estuvo lejos de ser sencillo. Debutó con una derrota por 2-0 frente a México y posteriormente empató 1-1 con República Checa, por lo que llegó a la última jornada con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Sudáfrica enfrentará a Canadá en la fase final del Mundial 2026 - EFE

El enfrentamiento reúne a dos selecciones que nunca habían coincidido en una fase final de un Mundial y que apenas registran un antecedente entre sí. Su único duelo fue un partido amistoso disputado el 20 de noviembre de 2007, cuando Sudáfrica se impuso por marcador de 2-0.

También será un choque de modelos futbolísticos. Canadá ha construido su crecimiento apoyado en una generación de futbolistas que militan en clubes europeos y que han impulsado el desarrollo competitivo del país en los últimos años.

En contraste, la base de la selección sudafricana está integrada por jugadores que compiten en su liga local, una característica que no le ha impedido convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Con ambos equipos instalados por primera vez en una ronda de eliminación directa, el duelo en Los Ángeles ofrece la oportunidad de seguir escribiendo historia.

Para Canadá significará comprobar si puede mantener el impulso sin el respaldo de la localía; para Sudáfrica, la posibilidad de confirmar que su clasificación no fue una sorpresa, sino el inicio de una nueva etapa en su fútbol. Con información de EFE

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