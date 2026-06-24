¡Oficial! Esta es la primera llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Conoce cuál es el partido para el domingo y qué selecciones van clasificadas a la fase final y las eliminadas.

La selección de Sudáfrica derrotó este miércoles por 1-0 a Corea del Sur para pasar más allá de la fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia, al colocarse segunda del grupo A.

Thapelo Maseko convirtió por los africanos que salieron a matar o morir y consiguieron la mayor hazaña de su equipo nacional.

Tras el triunfo, se confirma la primera llave de los dieciseisavos de final y será: Sudáfrica vs. Canadá, partido que se jugará el próximo domingo 28 de junio en el estadio Los Ángeles (Estados Unidos) a las 13:00 horas de Guatemala. Por tanto, ambas selecciones deberán viajar a suelo norteamericano, los canadienses dejarán su territorio para ir al país de las "Barras y las Estrellas", mientras que los sudafricanos deberán ir de México a USA.

¡Histórico! Sudáfrica clasifica a dieciseisavos de final Por primera vez en su historia, los sudafricanos disputarán una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Doce equipos clasificados

Doce selecciones han asegurado hasta este miércoles su participación en los dieciseisavos de final de Mundial 2026 al tiempo que otras siete quedaron eliminadas al cerrar la fase de grupos en el último puesto.

La primera de las cuatro fechas previstas hasta el 27 de junio para establecer el cierre de la actividad en los doce grupos dejó la clasificación directa de Sudáfrica como escolta del líder México en el grupo A, en el B a Suiza como líder y a Canadá en el segundo puesto, y en el C a Brasil con Marruecos a su sombra.

Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos se unieron este miércoles a México, la primera selección que anticipó su participación en la segunda fase, y a las de Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia.

Aunque con matices en sus resultados, los tres países organizadores del torneo: Estados Unidos, México y Canadá, avanzaron a la primera fase de eliminación directa.

México vence a República Checa y cierra la fase de grupos con paso perfecto México cerró la fase de grupos con paso perfecto al vencer 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca y avanzar como líder absoluto del Grupo A.

Mejores terceros, así va la carrera

Doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición. En esa carrera quedaron hoy Corea del Sur en el grupo A, Bosnia y Herzegovina en el B y Escocia en el C.

Para elegir los ocho mejores terceros, prima el número de puntos y luego la diferencia de goles, los goles marcados, tarjetas acumuladas y la clasificación FIFA, en ese orden.

Para establecer los cruces con estos terceros en dieciseisavos la FIFA contempla hasta 495 combinaciones posibles.

Por contra, Haití, Catar, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá y República Checa ya quedaron condenadas a cerrar sus campañas en el fondo de la clasificación.

Bosnia y Herzegovina gana y espera definición de los mejores terceros Con 4 puntos y una diferencia de gol de -1, los bosnios esperan un milagro para ser uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos del Mundial 2026.

*Información EFE.

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