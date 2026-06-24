¡Oficial! Esta es la primera llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026

 Sudáfrica vs Canadá, primera llave de dieciseisavos de final
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-- Curacao Curacao Ivory Coast Ivory Coast --
25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¡Oficial! Esta es la primera llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026

por Oscar Coronado
Sudáfrica enfrentará a Canadá en la fase final del Mundial 2026
Sudáfrica enfrentará a Canadá en la fase final del Mundial 2026 / FOTO: EFE

Conoce cuál es el partido para el domingo y qué selecciones van clasificadas a la fase final y las eliminadas.

La selección de Sudáfrica derrotó este miércoles por 1-0 a Corea del Sur para pasar más allá de la fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia, al colocarse segunda del grupo A.

Thapelo Maseko convirtió por los africanos que salieron a matar o morir y consiguieron la mayor hazaña de su equipo nacional.

Tras el triunfo, se confirma la primera llave de los dieciseisavos de final y será: Sudáfrica vs. Canadá, partido que se jugará el próximo domingo 28 de junio en el estadio Los Ángeles (Estados Unidos) a las 13:00 horas de Guatemala. Por tanto, ambas selecciones deberán viajar a suelo norteamericano, los canadienses dejarán su territorio para ir al país de las "Barras y las Estrellas", mientras que los sudafricanos deberán ir de México a USA.

¡Histórico! Sudáfrica clasifica a dieciseisavos de final

Por primera vez en su historia, los sudafricanos disputarán una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Doce equipos clasificados

Doce selecciones han asegurado hasta este miércoles su participación en los dieciseisavos de final de Mundial 2026 al tiempo que otras siete quedaron eliminadas al cerrar la fase de grupos en el último puesto.

La primera de las cuatro fechas previstas hasta el 27 de junio para establecer el cierre de la actividad en los doce grupos dejó la clasificación directa de Sudáfrica como escolta del líder México en el grupo A, en el B a Suiza como líder y a Canadá en el segundo puesto, y en el C a Brasil con Marruecos a su sombra.

Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos se unieron este miércoles a México, la primera selección que anticipó su participación en la segunda fase, y a las de Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia.

Aunque con matices en sus resultados, los tres países organizadores del torneo: Estados Unidos, México y Canadá, avanzaron a la primera fase de eliminación directa.

México vence a República Checa y cierra la fase de grupos con paso perfecto

México cerró la fase de grupos con paso perfecto al vencer 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca y avanzar como líder absoluto del Grupo A.

Mejores terceros, así va la carrera 

Doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición. En esa carrera quedaron hoy Corea del Sur en el grupo A, Bosnia y Herzegovina en el B y Escocia en el C.

Para elegir los ocho mejores terceros, prima el número de puntos y luego la diferencia de goles, los goles marcados, tarjetas acumuladas y la clasificación FIFA, en ese orden.

Para establecer los cruces con estos terceros en dieciseisavos la FIFA contempla hasta 495 combinaciones posibles.

Por contra, Haití, Catar, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá y República Checa ya quedaron condenadas a cerrar sus campañas en el fondo de la clasificación.

Bosnia y Herzegovina gana y espera definición de los mejores terceros

Con 4 puntos y una diferencia de gol de -1, los bosnios esperan un milagro para ser uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos del Mundial 2026.

*Información EFE.

Etiquetas
SudáfricaFútbolCorea del SurClasificaciónMundial 2026dieciseisavos de finalDestacadas

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