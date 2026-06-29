El viral recibimiento a Noruega: policías de Dallas se suman al “remo vikingo” en el aeropuerto

Oficiales de la Policía del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y del Departamento de Policía de Dallas sorprendieron a la selección noruega con la tradicional celebración que identifica a sus aficionados, en una de las imágenes más comentadas del Mundial 2026.

La llegada de la selección de Noruega a Texas dejó uno de los momentos más curiosos y virales del Mundial 2026. Lejos de un recibimiento protocolario, oficiales de la Policía del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW) y del Departamento de Policía de Dallas dieron la bienvenida al equipo con el ya famoso "Viking Row" o "remo vikingo", una celebración que se ha convertido en símbolo de la afición noruega.

El gesto fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la espontaneidad del recibimiento. En las imágenes se observa a los oficiales realizando el característico movimiento sincronizado que simula remar una embarcación vikinga, provocando las sonrisas de jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de la delegación escandinava.

La escena, del famoso "remo vikingo", combinó la hospitalidad texana con una de las tradiciones más reconocibles del fútbol noruego, convirtiendo una simple llegada al aeropuerto en uno de los momentos más comentados de las últimas horas alrededor del torneo.

El "remo vikingo" nació entre los aficionados de Noruega como una forma de celebrar e identificar a su selección. Con el paso del tiempo, la tradición trascendió las tribunas y pasó a formar parte de la identidad del combinado nacional, siendo replicada en distintos escenarios deportivos y, en esta ocasión, incluso por cuerpos policiales estadounidenses.

La presencia de Noruega en el Mundial también ha despertado un gran interés por el nivel de una generación encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard, dos de las principales figuras del fútbol europeo. A ello se suma la conexión que el equipo mantiene con sus seguidores, un vínculo que ha contribuido a popularizar el "remo vikingo" más allá de las fronteras del país escandinavo.

El combinado noruego se medirá este martes a Costa de Marfil en el AT&T Stadium de Arlington, en el área metropolitana de Dallas, por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

La ciudad texana será así el escenario donde Noruega buscará prolongar su camino en el torneo, apenas horas después de protagonizar uno de los momentos más simpáticos fuera de las canchas.

El episodio vivido en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth demuestra cómo el Mundial también se vive lejos de los estadios. Las sedes del torneo se han convertido en puntos de encuentro donde confluyen distintas culturas y tradiciones futbolísticas, generando imágenes que rápidamente encuentran eco en las redes sociales.

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