Antonio Valencia recuerda a Christian “Chucho” Benítez

El exjugador ecuatoriano dedicó unas hermosas palabras a su amigo fallecido en 2013.

Las selecciones de México y Ecuador se miden esta noche a partir de las 19:00 horas en el séptimo partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, que se celebra en tierra norteamericana con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones.

México viene de derrotar a República Checa en el cierre de la fase de grupos, donde se quedó con el primer lugar del sector A; en tanto, los ecuatorianos cerraron su fase grupal con un histórico triunfo ante Alemania que les permitió llegar a esta fase de los mejores 32.

El duelo de la "Trocilor" es histórico ya que frente a ellos tendrán al organizador del Mundial 2026, que busca llegar a su quinto partido mundialista, eso sí, sin haber podido llegar aún a la ronda de cuartos de final, ya que de clasificarse, les daría el boleto al quinto partido, pero en fase de octavos de final luego de que este Mundial se jugase con 48 selecciones y se abriera una ronda extra.

Ecuador llega fortalecido para “desafiar” a México en los dieciseisavos del Mundial La Tri afrontará el decisivo duelo con la moral en alto tras eliminar a Alemania y con Moisés Caicedo como nuevo capitán, luego de que Enner Valencia le cediera la cinta de líder.

Mensaje para el "Chucho" Benítez

En la previa del partido, Antonio Valencia, exjugador ecuatoriano y quien compartió muchas vivencias con Christian "Chucho" Benítez, le dedicó unas sentidas palabras.

"Hoy seremos 12 en la cancha, porque mi hermano ‘Chucho’ estará presente en este estadio donde tantos goles hizo. Christian, hermano, este seguramente sería tu último mundial. Me hubiera encantado verte hoy divirtiéndote y dándonos una alegría", escribió Valencia en sus redes sociales.

Asimismo, Antonio Valencia aprovechó ese espacio para dedicarle emotivas palabras a los seleccionados ecuatorianos: "Vamos muchachos, es un gran día para hacer historia".

Muerte de Benítez

Christian "Chucho" Benítez falleció el 29 de julio de 2013 en Doha, Qatar, a los 27 años de edad. El delantero ecuatoriano sufrió un paro cardiorrespiratorio provocado por el agravamiento de una peritonitis, pocas semanas después de haber fichado por el club Al-Jaish SC.

Para recordar la carrera de Christian 'Chucho' Benítez y el impacto que dejó en el fútbol tras su repentina partida:

Federación de Ecuador acciona tras la “serenata” de aficionados mexicanos El duelo entre México y Ecuador definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los octavos de final, en uno de los partidos más esperados de la jornada.

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