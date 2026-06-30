Diomandé y Haaland lideran un duelo con sabor a historia por los octavos del Mundial 2026

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes en el AT&T Stadium de Arlington con el boleto a octavos en juego, impulsados por dos figuras que han marcado diferencias desde la fase de grupos.

El protagonismo de Yan Diomandé y Erling Haaland acaparará buena parte de las miradas este martes, cuando Costa de Marfil y Noruega se enfrenten en el AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, por un lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto africano atraviesa uno de los mejores momentos de su historia mundialista. Bajo la dirección de Emerse Faé, Costa de Marfil logró superar por primera vez la fase de grupos, un objetivo que no alcanzó ni siquiera en la época en la que contaba con referentes de la talla de Didier Drogba y Yaya Touré.

Gran parte de ese crecimiento tiene como protagonista a Yan Diomandé. El atacante, actualmente en el RB Leipzig, se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del campeonato gracias a su velocidad, capacidad de desequilibrio y liderazgo ofensivo. Su nivel ha despertado el interés del Liverpool, que, según diversos reportes, estaría dispuesto a realizar una importante inversión para incorporarlo.

Los Elefantes llegan fortalecidos tras imponerse a Ecuador y ofrecer una destacada actuación frente a Alemania, un rendimiento que ha reforzado la confianza del grupo.

Costa de Marfil le ganó a Ecuador en su debut en el Mundial 2026 - @equipenatciv

El propio Faé ha señalado en distintas ocasiones que su equipo busca inspirarse en la histórica campaña de Marruecos en Catar 2022, cuando la selección africana alcanzó las semifinales del Mundial.

Enfrente estará una Noruega que también sueña con dar un golpe sobre la mesa, aunque su camino hacia esta instancia no ha estado exento de cuestionamientos. El técnico Stale Solbakken fue objeto de críticas tras decidir reservar a la mayoría de sus titulares en la derrota por 4-1 ante Francia durante la última jornada de la fase de grupos.

Sin embargo, el entrenador defendió públicamente su decisión, argumentando que priorizó la recuperación física de sus futbolistas tras el desgaste acumulado en los compromisos anteriores.

"No me arrepiento nada de la decisión que tomé. Después del partido contra Senegal evaluamos a los jugadores y vimos que había muchos que tenían fatiga después de 80 minutos. Con esta decisión, espero compensar en el aspecto físico el día más de descanso que han tenido ellos", explicó Solbakken.

La principal carta ofensiva de los escandinavos sigue siendo Erling Haaland. El delantero del Manchester City ha confirmado su condición de estrella mundial al firmar cuatro goles en apenas dos partidos, con dobletes frente a Irak y Senegal, convirtiéndose en el máximo anotador de Noruega en la competición.

Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026 - EFE

A su lado aparece Alexander Sørloth, quien hasta ahora ha desempeñado un papel más discreto. El atacante ha trabajado principalmente para generar espacios que permitan a Haaland explotar su potencia y capacidad de definición, sacrificando protagonismo individual en beneficio del funcionamiento colectivo.

Del otro lado, la misión de frenar al goleador noruego recaerá sobre una sólida zaga encabezada por Ousmane Diomandé, defensor del Sporting de Portugal, y Evan N'Dicka, central de la Roma. Ambos tendrán la responsabilidad de contener a uno de los delanteros más determinantes del fútbol mundial y sostener las aspiraciones de una selección marfileña que busca prolongar el mejor Mundial de su historia.

Con dos proyectos en pleno crecimiento y figuras que atraviesan un gran momento, Costa de Marfil y Noruega prometen protagonizar uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final, con un premio que puede marcar un antes y un después para cualquiera de las dos selecciones. Con información de EFE

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