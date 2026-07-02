¿Doble criterio? La roja a Balogun reabre el debate por una jugada similar de Messi

La expulsión del delantero de Estados Unidos provocó una ola de comparaciones con una acción protagonizada por Lionel Messi en el debut de Argentina que no terminó en tarjeta roja.

La expulsión de Folarin Balogun en el triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina desató una de las mayores polémicas arbitrales del Mundial 2026. Horas después del partido, las redes sociales se inundaron de comparaciones con una acción protagonizada por Lionel Messi en el debut de Argentina, reabriendo el debate sobre el criterio de los árbitros y el uso del VAR.

Balogun fue expulsado en el segundo tiempo luego de que el árbitro revisara en el monitor un pisotón sobre Tarik Muharemović. Inicialmente no había mostrado tarjeta roja, pero tras la revisión cambió su decisión y dejó al conjunto estadounidense con diez jugadores. La sanción implica que el delantero se perderá el partido de octavos de final.

A partir de ese momento comenzaron a circular imágenes comparando la jugada con una entrada de Messi durante el encuentro entre Argentina y Argelia. En aquella acción, el capitán argentino impactó con los tacos sobre la pierna de un rival, pero el árbitro solo sancionó la falta y el VAR no recomendó una revisión para una posible expulsión.

El contraste provocó miles de reacciones en plataformas como X e Instagram, donde numerosos aficionados cuestionaron si existió un doble criterio para juzgar dos acciones consideradas muy parecidas.

Incluso el técnico del conjunto estadounidense, Mauricio Pochettino, se pronunció sobre esta polémica. "Si ese hubiera sido un jugador diferente, no habría sido tarjeta roja, lo he visto en este torneo", afirmó.

Mientras que otros defendieron que las jugadas presentan diferencias suficientes para justificar decisiones distintas.

Aunque la discusión continúa creciendo, ni la FIFA ni el cuerpo arbitral han emitido un pronunciamiento sobre la comparación. Lo cierto es que la expulsión de Balogun volvió a poner el foco sobre la consistencia del VAR y la interpretación de las entradas con uso de los tacos, uno de los aspectos más debatidos durante este Mundial.

Con Estados Unidos ya clasificado a los octavos de final, la ausencia de Balogun representa un duro golpe para el equipo, mientras la controversia arbitral sigue dominando la conversación entre aficionados de todo el mundo.

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