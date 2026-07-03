La revelación íntima que hizo la prometida de Raúl Jiménez en pleno Mundial

La actriz Daniela Basso confesó detalles de su vida íntima con la estrella de la Selección de México, respondiendo a los rumores de una crisis amorosa.

En pleno Mundial 2026, Daniela Basso reveló detalles íntimos sobre la relación que mantiene con Raúl Jiménez, delantero de la selección mexicana y uno de los héroes del reciente triunfo ante Ecuador.

La victoria, que aseguró el pase del Tri a octavos de final, impulsó el interés público por la vida personal del futbolista, especialmente después de que su pareja sincerara que actualmente atraviesan una etapa de distanciamiento físico.

Daniela Basso confesó que no comparte dormitorio con Raúl Jiménez durante el torneo, pero aclaró que esto no responde a una crisis amorosa.

La actriz explicó que, debido a la concentración obligatoria de los seleccionados, las parejas no tienen contacto directo:

"Están concentrados, no dormimos con ellos, no hay sexo, necesitan tener toda la testosterona en el cuerpo para poder salir. Sí nos ‘whatsappeamos’ todo el tiempo y hacemos videollamadas de dos minutos", relató Basso en una entrevista reciente.

Su romance comenzó en 2017, con conversaciones iniciales a través de redes sociales y videollamadas, hasta que finalmente se encontraron en la Ciudad de México y conectaron de inmediato.

Desde entonces, la pareja se consolidó como una de las más estables. Aunque acostumbran mantener su vida privada lejos de los reflectores, comparten algunos momentos especiales en sus redes sociales.

A principios de 2025, después de varios años juntos y con dos hijos en común, anunciaron su compromiso con una emotiva publicación en los Alpes Suizos. Raúl Jiménez expresó:

"Con los Alpes Suizos de testigos, hoy más que un compromiso, nos hacemos la promesa de permanecer una vida juntos. Te amo. She said Yes (ella dijo sí)".

El papel de Daniela en la vida del futbolista

La actriz siempre apoyó la carrera futbolística de Raúl Jiménez, acompañándolo durante importantes etapas en la Premier League con el Wolverhampton y el Fulham.

Sobre su próxima boda, Daniela Basso declaró que no pueden fijar fecha por la apretada agenda del jugador.

"Tenemos juntos 9 años y no hemos podido casarnos porque de entrada en la Premier League juegan en diciembre, es cuando más partidos hay, entonces no hay vacaciones en Navidad", comentó.

También señaló que durante el verano aparecen compromisos como la Copa Oro o el Mundial, complicando aún más la posibilidad de planear la ceremonia.

La familia está conformada por Raúl Jiménez, Daniela Basso y sus dos hijos. Para la actriz, sus hijos son lo más importante, razón por la que en los últimos años enfocó su tiempo y energía en su hogar, aunque no descarta volver a la actuación.

Daniela Basso participó en proyectos como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’ y ‘Simplemente María’. A sus 37 años, decidió hacer una pausa para dedicarse a su familia, algo que toma con alegría.

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