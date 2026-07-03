VIDEO: Llegada de Maximiliano Araújo a Uruguay se hace viral

La familia del internacional uruguayo llegó en un camión a recoger a una de las máximas figuras que tuvo la “Celeste” en el Mundial 2026.

En las últimas horas, un video desde Uruguay se ha vuelto viral en las redes sociales y ha desatado todo tipo de opiniones respecto a la forma en que llegó y fue recibido el seleccionado de la "Celeste", Maximiliano Araújo, quien cerró participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con goles ante Arabia Saudita y Cabo Verde.

Maximiliano Araújo llegó a su natal país, y en las afueras del aeropuerto estaba su familia esperándolo en un camión, vehículo en el cual, el seleccionado charrúa viajó para regresar a su casa.

El video muestra el momento en que Araújo saluda a sus familiares, y las maletas del jugador internacional ya están bien ubicados en la parte trasera del vehículo. Posteriormente, se observa en la parte de arriba del camión al profesional, quien saluda a un menor mientras se acomoda para emprender el viaje.

Los comentarios

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos aplauden la humildad del jugador, quien no necesitó de un traslado lujoso para poder llegar a su lugar de habitación.

Asimismo, los comentarios reflejan una empatía con los familiares de Araújo, quienes hicieron todo lo posible y bajo sus condiciones en poder desplazarse para ir a recoger a uno de los suyos.

Por aparte, hay otro sector de la afición que critica que no es la forma adecuada ni correcta que un seleccionado internacional de Uruguay se traslade por las calles charrúas (transportándose en la palangana de un camión).

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Gol de Maximiliano Araújo en el Mundial 2026

Maximiliano Araújo fue la gran figura y goleador de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026. Participó directamente en los tres goles que la "Celeste" anotó en la competencia.

El extremo izquierdo del Sporting de Lisboa sostuvo un nivel sobresaliente, contrastando fuertemente con el bajo rendimiento colectivo del plantel dirigido por Marcelo Bielsa.

A pesar de que Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos tras finalizar en el tercer puesto del grupo H, Araújo brilló a nivel individual. Hizo dos goles, uno agónico al minuto 80 para rescatar el empate 1-1 ante Arabia Saudita y otro en el empate frente a Cabo Verde. Además, sumó una asistencia.

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