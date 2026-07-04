 “Dibu” Martínez se rinde ante Cabo Verde: ¡Golazo increíble!
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“Dibu” Martínez se rinde ante Cabo Verde: “¡Qué golazo me metieron!”

por Amilcar Avila
Argentina sufrió para vencer a Cabo Verde y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026., AFA
Argentina sufrió para vencer a Cabo Verde y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. / FOTO: AFA

El arquero de Argentina elogió el nivel de su rival tras la sufrida victoria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar.

Aunque Argentina logró el boleto a los octavos de final del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez no terminó del todo satisfecho con su actuación. El guardameta campeón del mundo sorprendió al reconocer los méritos de Cabo Verde y elogió uno de los goles que recibió en el ajustado triunfo 3-2 de la Albiceleste.

En declaraciones tras el encuentro, el arquero del Aston Villa dejó de lado la euforia por la clasificación y mostró su lado más autocrítico. "¡Qué golazo me metieron, el segundo!", expresó entre risas, al recordar el tanto que dejó sin opciones a la defensa argentina.

Lejos de conformarse con el resultado, el "Dibu" Martínez admitió que terminó el partido con sensaciones encontradas. 

"Me quedé caliente igual. En el primer gol me quedé un poquito adelantado, son cosas que debo mejorar", señaló, dejando claro que sigue analizando cada detalle de su rendimiento pese a la victoria.

Martínez también aprovechó para destacar el desempeño de Cabo Verde, una de las selecciones revelación del torneo. El arquero consideró que el conjunto africano compitió de igual a igual frente a la campeona del mundo y elogió especialmente al portero Vozinha, una de las figuras del compromiso.

"Cabo Verde nos hizo un partido de igual a igual y hay que darles mucho mérito. Vozinha se lo merece todo", afirmó el "Dibu" Martínez.

El guardameta recordó además que Argentina ya había atravesado momentos complicados en el Mundial de Catar 2022 y aseguró que este tipo de partidos fortalecen al equipo de Lionel Scaloni.

"En Catar sufrimos más de lo esperado durante todo el torneo. Acá fue el primer día que realmente nos tocó sufrir. Hay que saber hacerlo", comentó el "Dibu" Martínez.

Con la clasificación asegurada, Argentina ya piensa en los octavos de final. En esta instancia se rival será Egipto. El juego está programado para el martes, a las 10 de la mañana (hora de Guatemala).

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