Esto dijo Orlando Gill tras lanzarle balón a Kylian Mbappé

Al final del partido, hubo diferencias entre Kylian Mbappé y Orlando Gill.

El guardameta paraguayo, Orlando Gill, reconoció que tuvo "un momento de calentura" este sábado al lanzar el balón a la espalda de Kylian Mbappé, cuando este celebraba la clasificación de Francia para los cuartos de final.

"Yo le pasé la mano felicitándolo, pero como no me dio bola entré en un momento de calentura. Solamente hice eso, pero después me tranquilicé", aseguró Gill en declaraciones en la zona mixta, donde aprovechó para felicitar a Francia por la victoria.

Gill también respondió a las críticas por la dureza de Paraguay, que terminó el partido sin tarjetas, a diferencia de Francia, que recibió tres.

"Esto es futbol, si no están acostumbrados a esto qué le vamos a hacer", afirmó el portero de San Lorenzo.

"Paraguay es así, es una selección ruda, muy arriba en lo físico. Quisimos hacernos sentir, hacernos sentir duros, que si pasaba el balón no pasaba el hombre", añadió.

Nace una nueva rivalidad: Kylian Mbappé-Paraguay El delantero francés dejó frases hirientes para el futbol paraguayo, además, un gesto que enfureció al portero sudamericano Orlando Grill.

Lamenta eliminación de Paraguay

El guardameta, con varias paradas de mérito, incluida una doble de Mbappé en el tramo final del partido, lamentó que Paraguay quedase eliminada por un gol de penalti.

"Los estábamos aguantando bastante bien, evitando pelotas filtradas, que es su juego, doblando rápido la marca a sus jugadores. Si no hubiera sido por ese penal la historia hubiera sido otra", dijo.

El portero paraguayo Orlando Gill lamentó este sábado la eliminación de la "Albirroja" en el Mundial 2026 al caer por 0-1 ante la favorita Francia en los octavos de final con un gol de penalti de Kilian Mbappé, pero afirmó que la selección sudamericana "sale con la frente en alto".

"Paraguay lo dejó todo y sale del Mundial con la frente en alto, si no hubiesen dado ese penalti nos íbamos al alargue", afirmó Gill.

"El penalti que da el VAR es el que decide el resultado, termina definiendo el partido a favor de Francia, son detalles en el área que marcan la diferencia, fue eficacia de ellos, que tienen jugadores rápidos", agregó el guardameta del San Lorenzo argentino.

Sergio Goycochea y su fuerte comentario contra Kylian Mbappé El modo “canchero” del delantero francés ante los paraguayos hizo que el exportero argentino dijera: “Después no te quejes si te meten una patada”.

*Información EFE.

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