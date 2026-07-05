La campaña viral “no inglés” en México que calienta el duelo contra Inglaterra

La acción surge en medio del encuentro por los octavos de final del Mundial 2026 que se jugará este domingo, a las 18 horas, el Estadio Azteca entre México e Inglaterra.

Varias marcas de alimentos, moda, automóviles, limpieza y entretenimiento se sumaron este fin de semana en redes sociales a la campaña "no inglés", una acción de mercadotecnia con tono humorístico para apoyar a la selección de México antes de su partido contra Inglaterra.

La iniciativa, impulsada por la cuenta "Fútbol a lo Vualá", llamó a empresas y creadores de contenido a modificar temporalmente su comunicación digital, evitando palabras en inglés y castellanizando nombres, productos o expresiones vinculadas con sus marcas.

El llamado tuvo eco en distintas compañías, que comenzaron a adaptar sus identidades en redes sociales durante el fin de semana, en una dinámica que busca generar conversación entre aficionados, clientes y consumidores.

Entre las publicaciones destacaron reinterpretaciones de marcas como The North Face, que se presentó como "La Cara Norte"; Nissan, que firmó como "El Tío Nissan"; KFC, que se transformó en "Pollo Frito Kentucky"; OfficeMax, ahora "Oficina Máxima"; y Mitsubishi Motors, que incluso bromeó con no utilizar "llave inglesa" mientras se juegue el partido.

La campaña también incluyó juegos de palabras con modelos de autos, como los de Nissan, que rebautizó el X-Trail como "Sendero X", el Kicks como "Patadas", el Frontier como "Frontera", el Pathfinder como "Encontrador de caminos" y el March como "Marzo".

Otras marcas también se sumaron con humor. Quaker anunció que las "overnight oats" quedaban prohibidas, llamándolas "avena trasnochada", mientras Scrub Daddy México se presentó como "Tallapapi". 7-Eleven México pidió ser llamado "Siete Once", Chubbies Burger cambió su nombre a "Gorditos Hamburguesas" y Prudence adoptó el nombre de "Prudencia".

El tono lúdico se extendió a más compañías, como Pizza Hut, que sugirió cambiar la salsa inglesa por morita, e Innovasport, que expresó su apoyo a los aficionados que sueñan con el pase a cuartos de final.

Incluso equipos y marcas internacionales como los 49ers de San Francisco participaron, pidiendo ser llamados "Los Cuarenta y Nueves de San Francisco", mientras Burger King pasó a "El Rey de la Hamburguesa", Dairy Queen a "Reina de los Lácteos" y Subway a "Metro".

Aunque se trata de un ejercicio temporal y humorístico, la campaña evidenció cómo las marcas con presencia en México aprovecharon el ambiente del partido ante Inglaterra para sumarse a la conversación digital y reforzar el apoyo al Tricolor en la antesala de uno de sus duelos más esperados del Mundial. Con información de EFE

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