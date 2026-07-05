Cristiano Ronaldo: “Ojalá no sea mi último partido en un Mundial”

El capitán de Portugal habló en la previa del duelo ante España por octavos de final y dejó abierta la posibilidad de que el encuentro marque su adiós en la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo afirmó en la víspera del partido ante España, por los octavos de final del Mundial, que espera que el encuentro no signifique su despedida definitiva de la Copa del Mundo, aunque reconoció que el escenario de eliminación podría marcar el final de su camino en el torneo.

"Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial", expresó el capitán de la selección de Portugal en conferencia de prensa, en un tono entre la reflexión y la ironía frente a las críticas que ha recibido en los últimos años.

El delantero también respondió a quienes cuestionan su vigencia en la élite del futbol mundial, asegurando que su compromiso con la selección no ha cambiado. "Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran", señaló.

Cristiano Ronaldo fue más allá al restar importancia a las opiniones externas sobre su rendimiento: "No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios, eso forma parte de todo. Importa el apoyo de los aficionados, todo lo demás es basura".

El jugador también reflexionó sobre su legado y su motivación para seguir compitiendo al más alto nivel. "No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo. No voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces", comentó.

Finalmente, Cristiano Ronaldo destacó el valor emocional de esta edición del torneo, asegurando que es una de las más significativas de su carrera.

"De las seis Copas del Mundo que he disputado, esta es la que más recuerdos me deja", afirmó, recordando además el ambiente vivido con su selección y la pulsera en homenaje al fallecido Diogo Jota que utilizan los jugadores portugueses.

Con el duelo ante España en el horizonte, el futuro de Cristiano Ronaldo en los Mundiales vuelve a quedar en el aire, en un partido que podría marcar un nuevo capítulo histórico en su carrera.

Con información de EFE

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