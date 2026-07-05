Gavi defiende a Cristiano Ronaldo de las críticas

Gavi sorprendió al defender públicamente a Cristiano Ronaldo antes del España vs. Portugal y dejó una contundente reflexión sobre las críticas que recibe el astro portugués.

La previa del enfrentamiento entre España y Portugal por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las declaraciones más llamativas del 'Media Day' organizado por la Federación Española de Fútbol. Uno de los jugadores que compareció ante los medios fue Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, quien fue cuestionado sobre la presencia de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa y las críticas que ha recibido en los últimos meses.

Durante la intervenci´pn, al mediocampista español le preguntaron si el veterano delantero le resta nivel al conjunto luso. Sin rodeos, Gavi rechazó esa percepción y aseguró que las críticas provienen de personas externas al equipo. "Yo siempre escucho eso pero de gente que no está en su equipo, de aficionados. Estoy seguro que los que están en su equipo le tendrán un magnífico respeto", expresó, dejando claro que la opinión de quienes conviven con Cristiano es muy distinta a la de algunos sectores de la afición.

Gavi pone a CR7 como uno de los mejores de la historia

El futbolista del combinado español también elogió la trayectoria y el impacto que sigue teniendo el capitán de Portugal. "Obviamente Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia y te puede marcar la diferencia en cualquier momento", afirmó Gavi, reconociendo que, pese al paso de los años, el atacante continúa siendo un futbolista capaz de decidir partidos con su calidad y experiencia.

España y Portugal se enfrentarán este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, en un duelo que arrancará a las 13:00 horas. El compromiso definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026 y tendrá como uno de sus principales focos la actuación de Cristiano Ronaldo, quien llega respaldado públicamente por uno de los referentes de la nueva generación del fútbol español.

Cristiano Ronaldo anotó un triplete ante España en 2018 - Agencia EFE

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