Gobierno de Paraguay deplora dichos hacia Kylian Mbappé

El Ejecutivo reafirmó “su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto, la lucha contra el racismo”, entre otros valores.

El Gobierno de Paraguay deploró este lunes los comentarios de la senadora opositora Celeste Amarilla hacia el delantero Kylian Mbappé tras la derrota 1-0 de la "Albirroja" en el Mundial 2026, aclaró que corresponden a una "responsabilidad individual" y ratificó su "histórica relación de amistad" y respeto hacia el pueblo francés.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno paraguayo afirmó que las expresiones de Amarilla "son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana" que el país suramericano promueve.

"Las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo", agregó la nota.

Kylian Mbappé le responde a senadora paraguaya “Mujer despreciable e indigna de su cargo”, fueron algunas calificaciones dadas por el futbolista francés, en tanto, la Federación demandará a la funcionaria.

Promoción de los derechos humanos

Además, el Ejecutivo reafirmó "su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación".

En ese sentido, expresó "su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones" y reiteró "su respeto hacia el pueblo francés, con el cual -aseguró- el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo".

Poco antes, el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, y varios congresistas rechazaron los dichos de la senadora, que tacharon de racistas, y destacaron la buena amistad entre la nación suramericana y Francia.

Orlando Gill deja atrás la polémica con Mbappé: “No tengo ningún rencor” El portero paraguayo aseguró que solo quería felicitar al delantero francés tras el partido de octavos de final y reconoció que reaccionó con “calentura” al lanzarle el balón después del encuentro.

"El futbol es una expresión de fraternidad. Debe unir a los pueblos y a las personas. En su territorio de pasiones y emociones no cabe ningún tipo de discriminación. #Paraguay respeta!", publicó Alliana en su cuenta de X, al reaccionar a un episodio que saltó de la cancha del Lincoln Financial Field a la arena política.

Amarilla se pronunció en X en contra del delantero de la selección francesa, que el sábado venció 1-0 a la Albirroja tras un cobro de penal cobrado precisamente por Mbappé. Las cámaras captaron el momento en el que la estrella de la selección gala, en medio de su celebración por el triunfo, no estrechó la mano del portero paraguayo Orlando Gill.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay por caso Mbappé - @mreparaguay

*Información EFE.

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