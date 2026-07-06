El emotivo gesto de Jude Bellingham con Gilberto Mora tras eliminar a México del Mundial

El mediocampista inglés consoló al joven mexicano en el túnel de vestidores e intercambió camisetas con él después del triunfo de Inglaterra en los octavos de final.

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes de tristeza entre los jugadores del Tricolor, pero también regaló uno de los momentos más emotivos del torneo. El protagonista fue Jude Bellingham, quien, lejos de celebrar únicamente la clasificación de Inglaterra, tuvo un gesto de deportividad con el juvenil Gilberto Mora.

Tras el silbatazo final en el estadio, las cámaras captaron al mediocampista inglés buscando al futbolista mexicano mientras ambos se dirigían al túnel rumbo a los vestidores. Mora, de apenas 17 años, caminaba con evidente decepción después de la derrota que puso fin al sueño mundialista de la selección dirigida por Javier Aguirre.

Bellingham se acercó para abrazarlo y dedicarle unas palabras de ánimo, reconociendo el esfuerzo del joven talento durante el torneo.

El gesto fue ampliamente aplaudido por los aficionados en redes sociales, donde muchos destacaron la actitud del futbolista inglés más allá del resultado.

El momento continuó con un intercambio de camisetas entre ambos jugadores. De acuerdo con las imágenes difundidas tras el encuentro, Mora le pidió la playera al inglés y Bellingham respondió con una sonrisa: "La tuya también". Ambos se fundieron en un nuevo abrazo antes de despedirse y dirigirse a sus respectivos vestidores.

La escena tuvo un significado especial, ya que Bellingham fue una de las figuras del partido y uno de los responsables de la eliminación mexicana. Sin embargo, eso no le impidió reconocer el talento de quien fue una de las grandes revelaciones del Mundial.

Gilberto Mora se ganó el respeto de rivales y aficionados gracias a su personalidad y rendimiento en una Copa del Mundo disputada con apenas 17 años.

Aunque México se despidió antes de lo esperado, el joven mediocampista dejó una grata impresión en el escenario más importante del futbol. Y el abrazo de una estrella consolidada como Jude Bellingham terminó por convertirse en una de las postales más recordadas de la jornada.

Etiquetas