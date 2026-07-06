Portugal vs España y Estados Unidos vs Bélgica: jornada de figuras en los octavos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Christian Pulisic y Kevin De Bruyne lideran dos duelos de alto nivel este lunes 6 de julio en busca de los cuartos de final.

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este lunes 6 de julio con una jornada de auténtico lujo futbolístico, en la que se disputarán dos partidos que reúnen a varias de las grandes figuras del torneo y prometen alta intensidad en la lucha por un lugar en los cuartos de final.

El primer encuentro del día enfrentará a Portugal y España (13 horas, de Guatemala) en un choque de gigantes europeos. Por el lado portugués, el liderazgo recae en Cristiano Ronaldo, referente histórico de la selección portuguesa, acompañado por una generación talentosa que busca seguir haciendo historia.

Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026. - EFE

Enfrente estará España, que llega impulsada por el talento de Lamine Yamal, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, junto con jugadores como Pedri, piezas clave en el sistema ofensivo del equipo.

Lamine Yamal, seleccionado de España - EFE

Más tarde, la jornada cerrará con el duelo entre Estados Unidos y Bélgica (18 horas, de Guatemala), un enfrentamiento que mezcla juventud, potencia y experiencia. El conjunto estadounidense confía en Christian Pulisic, su principal figura ofensiva y referente del proyecto local, mientras que Bélgica apuesta por la experiencia de Kevin De Bruyne, líder indiscutible de una generación que busca seguir avanzando en el Mundial 2026.

Estados Unidos busca su tercera victoria en el Mundial 2026 - Redes

Ambos partidos llegan en un contexto de máxima exigencia, donde la fase de eliminación directa no permite errores y cada detalle puede definir el rumbo del Mundial 2026.

La presión, el desgaste físico y la calidad individual de las estrellas serán factores determinantes en el desarrollo de los encuentros.

Bélgica es equipo de octavos de final del Mundial 2026 - EFE

Con el Mundial 2026 entrando en su etapa más decisiva, estos cruces del lunes representan no solo una prueba de jerarquía, sino también una oportunidad para que las grandes figuras consoliden su legado en la máxima competencia del fútbol mundial.

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