Messi vs Salah: dos líderes, dos estilos y un duelo simbólico en el Mundial 2026

Argentina y Egipto protagonizan un cruce de octavos que también enfrenta, de manera indirecta, a dos de las grandes figuras del futbol mundial.

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo define el pase a la siguiente ronda, sino que también instala un enfrentamiento simbólico entre dos referentes del fútbol internacional: Lionel Messi y Mohamed Salah.

Aunque no se trata de un duelo directo entre ambos jugadores, su influencia en el desarrollo del encuentro es central. Messi llega como capitán y líder absoluto de la selección argentina, manteniendo su papel como eje futbolístico y emocional de una Albiceleste que sigue firme en la pelea por el título mundial.

En el plano individual, el atacante argentino atraviesa otra destacada actuación en el torneo. Según las estadísticas del certamen, Messi acumula 7 goles en el Mundial 2026, situándose entre los máximos artilleros de la competición y sosteniendo un rendimiento determinante en cada fase del campeonato.

Además, el capitán argentino continúa ampliando su legado histórico en la Copa del Mundo, consolidándose como una de las figuras más influyentes que ha tenido el torneo en su historia, con récords y registros goleadores que lo mantienen en lo más alto de las estadísticas mundialistas.

Del otro lado, Mohamed Salah representa la gran referencia ofensiva de Egipto. El delantero del Liverpool es el máximo referente del conjunto inglés en la Premier League y uno de sus principales goleadores, además de ser la gran carta de ataque de su selección en este Mundial.

Su capacidad para desequilibrar partidos, atacar espacios y definir con precisión lo convierten en una amenaza constante.

El contraste entre ambos futbolistas también refleja dos estilos distintos de liderazgo. Messi encarna la pausa, la visión de juego y la conducción del ritmo ofensivo, mientras que Salah destaca por la explosividad, la verticalidad y la capacidad de ruptura en transiciones rápidas.

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