La ONU condena comentarios “racistas y deshumanizantes” contra Mbappé tras declaraciones de senadora paraguaya

El organismo internacional reaccionó tras las expresiones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el delantero francés, calificadas como “racistas y deshumanizantes”.

La polémica que involucró a Kylian Mbappé durante el Mundial 2026 llegó hasta las Naciones Unidas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó los comentarios realizados contra el futbolista francés por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, a los que calificó como "racistas y deshumanizantes".

"Son despreciables", afirmó un portavoz del organismo internacional, que además señaló que este tipo de situaciones no representan un caso aislado dentro del deporte.

La controversia surgió después del partido entre Francia y Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, donde el conjunto francés consiguió la clasificación. Tras el encuentro, Amarilla cuestionó en redes sociales una acción del delantero francés relacionada con el saludo al arquero paraguayo Orlando Gill y sus publicaciones generaron críticas por el tono de sus comentarios.

Las reacciones aumentaron cuando usuarios señalaron que las expresiones de la senadora tenían un contenido discriminatorio, lo que llevó a Mbappé a pronunciarse públicamente y calificar los mensajes como racistas.

Ante la polémica, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Thameen Al-Kheetan, señaló que las denuncias de incidentes racistas durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026 reflejan un problema más amplio que afecta al futbol y al deporte en general.

El organismo recordó que las personas que ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad especial de rechazar el racismo, la discriminación y los discursos de odio en sus declaraciones.

Además, la ONU indicó que los Estados y las organizaciones deportivas deben garantizar la existencia de mecanismos independientes y eficaces para atender este tipo de casos. También destacó la responsabilidad de las empresas de redes sociales para prevenir la difusión de contenidos racistas y abusos xenófobos en sus plataformas.

La polémica sobre lo dicho hacia Mbappé vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes desafíos del futbol mundial: combatir la discriminación dentro y fuera de los estadios.

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