Leyendas que aún siguen en el Mundial 2026

Conoce también qué jugadores hicieron “El último baile”.

La eliminación de Portugal a manos de España (1-0, con gol de Mikel Merino) en la fase de los octavos de final, dejó como nota "El último baile" de Cristiano Ronaldo, quien ya había anunciado en esta Copa del Mundo de la FIFA 2026, que sería su último evento deportivo defendiendo los colores de su selección.

Lionel Messi estuvo a minutos también de hacer "The last dance" ante el seleccionado de Egipto, que hasta el minuto 78 ganaba 2-0, pero posteriormente, goles de Cuti Romero, el propio "Leo" y Enzo Fernández remontaron para seguir con vida en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ahora jugarán cuartos de final ante Suiza buscando el boleto a semifinales y será esa instancia la que termine con el último baile del "10".

Mundial 2026: Argentina, la única sobreviviente de Conmebol Las campeonas Brasil y Uruguay fueron la máxima decepción en la cita mundialista norteamericana.

Estrellas que se han apagado en el camino

Cristiano Ronaldo (Portugal, 41 años): Eliminado en octavos ante España. Confirmó que este fue su último Mundial (sexto consecutivo). Marcó goles, pero Portugal quedó fuera. Emotiva salida sin título mundial.

Neymar Jr. (Brasil, 34 años): Eliminado en octavos ante Noruega (anotó penal en su último partido). Declaró que "se acabó" en el mismo estadio donde debutó internacionalmente. Goleador histórico de Brasil.

Guillermo "Memo" Ochoa (México, 41 años): Sexto Mundial. Anunció su retiro definitivo del futbol profesional y de la selección tras la eliminación. Emotiva despedida con minutos especiales y lágrimas.

Luka Modrić (Croacia, 40 años): Eliminado temprano. Considerado su último baile mundialista.

Manuel Neuer (Alemania, 40 años): Volvió del retiro internacional para un último Mundial. Eliminado en dieciseisavos. Confirmó el adiós.

Riyad Mahrez (Argelia, 35 años): Anunció su retiro internacional tras la eliminación.

El adiós de Cristiano Ronaldo: Portugal cae ante España y se cierra una era en el futbol Portugal quedó fuera de la fiesta futbolera tras caer 1-0 ante España, en un partido que marcó la despedida más emotiva de Cristiano Ronaldo con su selección.

Leyendas que aún no apagan su brillo

Lionel Messi (Argentina, 39 años): Aún en competencia. Líder de goleo junto a Mbappé. Muy probable que sea su último Mundial, aunque no lo ha confirmado oficialmente (podría llegar a 2030 con 43 años).

Otros veteranos probables: Mohamed Salah (Egipto, 34), Kevin De Bruyne (Bélgica, 35), Harry Kane (Inglaterra, 32 años) y Romelu Lukaku (Bélgica, 33 años).

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