El periodista que desafió los límites y llegó al Mundial 2026: la historia de Manu Gutiérrez

Con un micrófono como herramienta y una pasión que lo acompañó desde niño, Manu Gutiérrez convirtió su llegada a la Copa del Mundo en una historia de perseverancia y sueños cumplidos.

En un Mundial donde las miradas suelen estar puestas en los goles, los campeones y las grandes estrellas, también existen historias que nacen fuera de la cancha. Una de ellas es la de Manu Gutiérrez, un periodista venezolano que convirtió su pasión por el futbol en una oportunidad para estar frente a algunos de los mejores jugadores del planeta.

Durante el Mundial 2026, Gutiérrez se ganó un lugar entre los comunicadores que cubren el torneo gracias a sus entrevistas con figuras como Lionel Messi, Jude Bellingham, Pedri y James Rodríguez, además de jugadores de la selección argentina como Enzo Fernández y Cristian "Cuti" Romero.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después de un partido de Argentina, cuando Messi se detuvo en la zona mixta para atenderlo. En medio de la multitud de periodistas y aficionados que buscaban una palabra del capitán argentino, el astro decidió acercarse y responder a las preguntas de Manu Gutiérrez, una escena que rápidamente se volvió viral.

Pero detrás de ese encuentro hay una historia mucho más grande. Manuel Gutiérrez nació en Venezuela y desde su nacimiento enfrenta una condición de movilidad reducida provocada por una hipoxia cerebral, que derivó en una parálisis motriz espástica. Lejos de alejarlo del deporte, esa situación lo llevó a encontrar en el periodismo la manera de mantenerse cerca del futbol que tanto ama.

Desde pequeño fue aficionado al balompié y decidió seguir el camino de la comunicación deportiva. A través de su trabajo y de su proyecto de contenido, logró llegar hasta el escenario más importante del futbol mundial, donde hoy comparte espacio con periodistas de todo el planeta.

La historia de Manu Gutiérrez no se trata únicamente de una entrevista con Messi o de una fotografía junto a una estrella. Se trata de la perseverancia de un comunicador que encontró una forma distinta de vivir su pasión y que en el Mundial 2026 logró cumplir uno de sus mayores sueños: contar las historias de quienes hacen grande al futbol.

Mientras las selecciones buscan levantar la Copa del Mundo, Manu Gutiérrez ya escribió su propio capítulo en el torneo: el de un periodista que llegó hasta las estrellas con un micrófono, una pasión y una historia que inspira.

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