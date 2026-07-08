 Manu Gutiérrez: El periodista que llegó al Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Final
-- World Cup Sin partidos --
8 julio / 00:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Universo Futbol

El periodista que desafió los límites y llegó al Mundial 2026: la historia de Manu Gutiérrez

por Amilcar Avila
Manu Gutiérrez durante una entrevista con Messi en el Mundial 2026, Redes
Manu Gutiérrez durante una entrevista con Messi en el Mundial 2026 / FOTO: Redes

Con un micrófono como herramienta y una pasión que lo acompañó desde niño, Manu Gutiérrez convirtió su llegada a la Copa del Mundo en una historia de perseverancia y sueños cumplidos.

En un Mundial donde las miradas suelen estar puestas en los goles, los campeones y las grandes estrellas, también existen historias que nacen fuera de la cancha. Una de ellas es la de Manu Gutiérrez, un periodista venezolano que convirtió su pasión por el futbol en una oportunidad para estar frente a algunos de los mejores jugadores del planeta.

Durante el Mundial 2026, Gutiérrez se ganó un lugar entre los comunicadores que cubren el torneo gracias a sus entrevistas con figuras como Lionel Messi, Jude Bellingham, Pedri y James Rodríguez, además de jugadores de la selección argentina como Enzo Fernández y Cristian "Cuti" Romero.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después de un partido de Argentina, cuando Messi se detuvo en la zona mixta para atenderlo. En medio de la multitud de periodistas y aficionados que buscaban una palabra del capitán argentino, el astro decidió acercarse y responder a las preguntas de Manu Gutiérrez, una escena que rápidamente se volvió viral.

Pero detrás de ese encuentro hay una historia mucho más grande. Manuel Gutiérrez nació en Venezuela y desde su nacimiento enfrenta una condición de movilidad reducida provocada por una hipoxia cerebral, que derivó en una parálisis motriz espástica. Lejos de alejarlo del deporte, esa situación lo llevó a encontrar en el periodismo la manera de mantenerse cerca del futbol que tanto ama.

Desde pequeño fue aficionado al balompié y decidió seguir el camino de la comunicación deportiva. A través de su trabajo y de su proyecto de contenido, logró llegar hasta el escenario más importante del futbol mundial, donde hoy comparte espacio con periodistas de todo el planeta.

La historia de Manu Gutiérrez no se trata únicamente de una entrevista con Messi o de una fotografía junto a una estrella. Se trata de la perseverancia de un comunicador que encontró una forma distinta de vivir su pasión y que en el Mundial 2026 logró cumplir uno de sus mayores sueños: contar las historias de quienes hacen grande al futbol.

Mientras las selecciones buscan levantar la Copa del Mundo, Manu Gutiérrez ya escribió su propio capítulo en el torneo: el de un periodista que llegó hasta las estrellas con un micrófono, una pasión y una historia que inspira.

Etiquetas
VenezuelaFútbolJames RodríguezMessiPeriodistaMundial 2026PedriJude BellinghamDestacadasManu Gutiérrez

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver